Tato aktualizace macOS posílá MacBooky Air do servisu!

České servisy v čele s MacParts.cz začaly v poslední době v poměrně velké míře řešit zajímavou vlnu případů, která rozhodně stojí za pozornost. Konkrétně MacBooků Air skončilo po aktualizaci macOS v servisu se závadou, která rozhodně nepatří mezi běžné softwarové záseky. A přestože se jedná stále jen o jednotky kusů a tedy není třeba panikařit, jsou tyto problémy do značné míry i zajímavým signálem směrem k uživatelům ohledně toho, co vše mohou „pouhé“ softwarové aktualizace přinést za problémy.
„Po aktualizaci přestaly fungovat úplně“
Podle zpráv od našeho servisního partnera MacParts.cz se konkrétně začaly krátce po instalaci aktualizace macOS Tahoe 26.4.1 objevovat zařízení, která přestala fungovat. A to doslova. Nejde tedy o klasické problémy typu pomalejší systém nebo nefunkční aplikace, ale o zcela nefunkční počítače. „Začaly nám chodit MacBooky Air po poslední aktualizaci (Tahoe 26.4.1), která odpaluje základní desky,“ informovali nás konkrétně technici z výše zmíněného servisu.
Podobná tvrzení samozřejmě nelze zobecnit na všechny zařízení ani je automaticky připsat samotné aktualizaci. V praxi se u podobných případů často ukáže kombinace faktorů od předchozího poškození až po náhodnou shodu okolností, která se „potkala“ s aktualizací systému. Je nicméně jasné, že macOS Tahoe 26.4.1 je v tomto případě spouštěčem problému, který by jinak nenastal.
Základní deska jako hlavní podezřelý
Co ale v tomto případě budí pozornost, je typ závady. Podle servisu má jít o problémy na úrovni základní desky, tedy hardwaru, který běžně s aktualizací systému přímo nesouvisí. A právě to je důvod, proč se z těchto případů stává citlivé téma.
Podle techniků bylo tedy v některých případech nutné přistoupit přímo k opravě základní desky, a tedy k zásahu na úrovni čipu a napájecích obvodů. Pozitivní zprávou je pak to, že se zařízení podařilo zachránit včetně dat, což naznačuje, že situace nemusí být až tak dramatická, jak se může na první pohled zdát.
Za poslední týden eviduje servis pět MacBooků, které mají vykazovat podobné chování po aktualizaci. Dva z nich už se podařilo opravit, zbytek je stále v řešení.
Co z toho vyplývá pro uživatele?
Pokud máte MacBook Air a aktualizaci Tahoe 26.4.1 jste už nainstalovali, rozhodně to automaticky neznamená, že vám hrozí jakýkoliv problém. Podobné případy je potřeba brát spíše jako izolované incidenty, které se mohou objevit v určitém časovém okně po vydání aktualizace. Na druhou stranu ale platí, že u větších systémových aktualizací se vždy vyplatí chvíli počkat, sledovat zkušenosti ostatních a ideálně mít zálohu dat.
Jisté ale je, že tohle téma bude v následujících dnech ještě hodně sledované – a pokud se ukáže jakákoliv souvislost, rozhodně půjde o velmi hlasitou kauzu v rámci ekosystému Applu. Ať se ale ukáže ohledně tohoto problému cokoliv, pozitivní je, že MacParts.cz se s ním už dokáže úspěšně poprav.
Stačí downgrade na 26.3.1 a problém je vyřešen.