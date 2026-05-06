Nový Android nejspíš okopíruje Liquid Glass design z iOS 26!

Google před pár hodinami oficiálně oznámil představení nové verze Androidu, která proběhne na na Keynote The Android Show | I/O Edition už příští týden – konkrétně 12. května od 19:00 našeho času. Na tom by pro Apple uživatele nebylo nic až tak zajímavého, kdyby ovšem tohle oznámení nebylo doprovázené krátkým videem, které do značné míry naznačuje, že se nová verze Androidu chce inspirovat minimálně z hlediska designu u Apple a jeho iOS 26. Ostatně, posuďte sami.
Jak můžete na videu vidět, maskot ve formě mimozemšťana, změnil vizuál, který nápadně připomíná průhlednost známou právě z iOS 26. Že se nejedná jen o náš dojem pak potvrzují spousty příspěvků, které se ode dnešní noci objevují na sociálních sítích a které se točí právě kolem toho, že se Android chystá Apple v tomto směru okopírovat, jak se to ostatně v minulosti stalo už několikrát (a to samozřejmě oboustranně).
Fotogalerie
V případě kopírování Liquid Glass by se nicméně jednalo docela o paradox. Přeci jen, tento designový jazyk nebyl všemi jablíčkáři přijat úplně pozitivně a ani nyní nejsou s průhlednými prvky všichni tak úplně spokojeni. O to zajímavější bude, jak Android tento styl pojme a zda se mu jej povede vytvořit v lepší verzi než to dokázal Apple.