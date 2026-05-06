Napětí roste. Apple tvrdě kritizuje EU a varuje před dopady na uživatele

Napětí mezi Applem a Evropou rozhodně nepolevuje, ba právě naopak. Dva roky po spuštění Digital Markets Act totiž přichází první větší zhodnocení ze strany Evropské komise, které si podle očekávání pochvaluje jeho přínos. Jenže právě tady se pohled Applu s Bruselem zásadně rozchází.
Za Apple se tentokrát ozval viceprezident pro produkty a regulační právo Kyle Andeer, který dal v rozhovoru poměrně jasně najevo, že firma čekala úplně jiný tón. Podle něj měla být revize spíš příležitostí k zamyšlení nad dopady regulace, místo toho ale působí jako obhajoba vlastních kroků ze strany EU.
Apple přitom dlouhodobě upozorňuje na to, že DMA podle něj necílí férově a nutí ho otevírat své technologie konkurenci způsobem, který může ohrozit uživatele. Jedním z nejčastěji zmiňovaných rizik je právě sdílení dat napříč platformami. Andeer v této souvislosti zmiňuje i scénář, kdy by například Meta mohla získat přístup k citlivým údajům, jako je historie připojení k Wi-Fi sítím, a využít je k detailnímu profilování uživatelů.
Zajímavé přitom je, že Apple sám přiznává, že regulace zatím neměla negativní dopad na jeho prodeje. Spor se tak nevede o čísla, ale spíš o principy. Apple mluví o ochraně soukromí a bezpečnosti, zatímco EU tlačí na větší otevřenost a konkurenci.
Dlouhodobým tématem zůstávají i alternativní obchody s aplikacemi, které DMA umožňuje. Apple varuje, že by mohly otevřít dveře obsahu, který dnes na jeho platformě nemá místo. Zároveň ale kritizuje i povinnost sdílet některé inovace. Typickým příkladem je zpoždění funkcí u sluchátek AirPods v Evropě, které mělo souviset právě s regulatorními požadavky. Celý spor tak evidentně jen tak neskončí. A i když se na první pohled může zdát, že jde o vzdálenou legislativní bitvu, ve výsledku půjde hlavně o to, jak budou iPhony a další zařízení v Evropě fungovat v následujících letech.