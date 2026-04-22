Apple láká na „neuvěřitelnou budoucnost“. Nový šéf slibuje revoluci, která znovu změní svět

J. Jiří Filip
Ve fanouškovském světě Apple se v posledních hodinách nemluví prakticky o ničem jiném než o změně na pozici CEO. Kalifornský gigant totiž včera v noci zničehonic oznámil, že dosavadní šéf Tim Cook končí a na jeho místo nastoupí od 1. září John Ternus. A to není ani zdaleka jediná zajímavá informace posledních hodin. V Steve Jobs Theater se totiž podle zákulisních informací odehrálo setkání, které mělo do budoucna definovat, respektive pak spíš naznačit, směřování celého Applu. Po boku současného šéfa Tim Cook se totiž před zaměstnance postavil jeho nástupce John Ternus a rozhodně nešetřil velkými slovy.

Ternus podle dostupných informací mluvil mimo jiné o „neuvěřitelné roadmapě“, která má Apple posunout do další éry. Podle jeho slov jde dokonce o nejzajímavější období v jeho kariéře, což je vzhledem k tomu, jak dlouho ve firmě působí, poměrně silné tvrzení. Jen pro představu, byl svědkem zrodu prvního iPhonu a hrál klíčovou roli i při vývoji AirPods či pozdějších iPadů. A i když ani tentokrát konkrétní detaily tradičně nepadly, mezi řádky je cítit, že se Apple chystá znovu šlápnout na plyn.

sunset apple park sunset apple park
apple park budova apple park budova
apple park b apple park b
apple park budova apple park budova
Apple park cafee macs Apple park cafee macs
apple park doors apple park doors
apple park duha apple park duha
apple park inside circle apple park inside circle
apple park inside apple park inside
apple park interier apple park interier
apple park kacenky apple park kacenky
apple park kava apple park kava
apple park kavarna apple park kavarna
apple park launch apple park launch
apple park ring apple park ring
apple park roof apple park roof
apple park vnejsi stena apple park vnejsi stena
apple park zahrada apple park zahrada
apple park zidle apple park zidle
apple park apple park
budova apple park budova apple park
budova apple parku budova apple parku
building apple park building apple park
doors apple park doors apple park
duha apple park duha apple park
duha v apple parku duha v apple parku
apple park greenery apple park greenery
apple park rainbow structure apple park rainbow structure
apple park rainbow closeup apple park rainbow closeup
Tim cook apple park wallpaper Tim cook apple park wallpaper
Hlavní roli má tentokrát sehrát umělá inteligence. Právě ta podle Ternuse otevře téměř neomezené možnosti a přinese zcela nové příležitosti pro produkty i služby. Jinými slovy, Apple chce AI dostat ještě hlouběji do svého ekosystému a proměnit ji v jeden z hlavních pilířů své budoucnosti. Zajímavé ale je, že vedle AI zaznělo i ujištění, že Apple neuhne ze svých tradičních hodnot. Design má tedy zůstat naprostým základem, stejně jako důraz na soukromí uživatelů a ekologii, což je kombinace, na které Apple staví dlouhodobě a která mu v minulosti opakovaně vyšla.

Slovo si poté vzal i Tim Cook, který uklidnil případné spekulace o svém odchodu ze scény. Potvrdil, že zůstává ve firmě jako výkonný předseda a chce se aktivně podílet na jejím směřování i v dalších letech, mimo jiné i při jednáních s politiky po celém světě.

K definitivnímu předání moci dojde 1. září, kdy se John Ternus oficiálně ujme role CEO. Pokud ale jeho první slova bereme vážně, zdá se, že Apple má před sebou období, které může být minimálně stejně zajímavé jako éra po nástupu Steve Jobs.

