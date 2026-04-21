Velká změna v Applu. Další klíčový muž míří nahoru

Apple dál skládá vedení pro svou další éru a vedle nástupu Johna Ternuse do role CEO přichází i další zásadní posun. Johny Srouji má nově převzít roli Chief Hardware Officer a stát se jednou z klíčových postav celého hardwarového vývoje.
Srouji, který dosud vedl divizi hardware technologies, se tak posune ještě výš a bude mít pod sebou kompletní hardware engineering. Jinými slovy, od návrhu produktů přes systémové inženýrství až po testování spolehlivosti a odolnosti bude všechno spadat právě pod něj. Ve své nové roli bude přímo reportovat John Ternus, který se od září stává novým CEO Applu.
Pro Apple jde o poměrně logický krok. Srouji je totiž dlouhodobě považován za jednoho z nejdůležitějších lidí uvnitř firmy, především díky své roli při přechodu na Apple Silicon. Právě on stál za vývojem čipů, které v posledních letech zásadně změnily Mac i další produkty Applu.
Současný CEO Tim Cook na jeho adresu nešetří chválou a označuje ho za jednoho z nejtalentovanějších lidí, se kterými kdy pracoval. Podle něj sehrál Srouji klíčovou roli nejen uvnitř Applu, ale jeho vliv je znatelný napříč celým technologickým odvětvím. Změna zároveň dobře zapadá do širší transformace, kterou Apple právě prochází. Ternus jako CEO a Srouji jako šéf hardwaru vytváří dvojici, která má firmu posunout víc směrem k inženýrskému přístupu a důrazu na samotné produkty. A pokud se potvrdí očekávání, že Apple čekají v následujících letech zásadní novinky v oblasti hardwaru, bude právě Srouji jedním z těch, kdo za nimi bude stát.