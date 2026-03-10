Zavřít reklamu

ChatGPT spojuje síly s Applem! Shauam vám v něm nově pomůže s rozpoznáním hudby

Amaya Tomanová
0

Když se řekne Shazam, většině z nás okamžitě naskočí jedna konkrétní situace. Sedíte v kavárně, v obchodě nebo třeba v autě, hraje písnička, která se vám okamžitě dostane pod kůži – jenže netušíte, co to vlastně je. V takovou chvíli člověk instinktivně vytáhne telefon a spustí Shazam. Já osobně čas od času Shazam využívám přes tlačítko v Ovládacím centru na svém iPhonu. Pokud patříte mezi ty, kteří prakticky celý den využívají ChatGPT, následující zpráva vás určitě potěší. Nově totiž ChatGPT nabízí integraci Shazamu, tím pádem i rozpoznávání hudby přímo v konverzaci. Poměrně úsměvné je přitom to, že Shazam již relativně dlouho vlastní Apple. Dá se tedy říci, že ChatGPT spojuje síly s Applem.

Jak Shazam v ChatGPT funguje

Velká výhoda je v tom, že nemusíte opouštět aplikaci. Všechno proběhne přímo uvnitř ChatGPT, což je v praxi rychlejší než přepínání mezi aplikacemi. Pokud chcete Shazam v ChatGPT používat, je potřeba jej přidat mezi dostupné aplikace:

  • otevřete Nastavení ChatGPT
  • přejděte do sekce Aplikace
  • vyhledejte Shazam
  • přidejte jej do seznamu

Zajímavé je, že není nutné mít klasickou aplikaci Shazam vůbec nainstalovanou. Pokud ji ale v zařízení máte, rozpoznané skladby se automaticky uloží do vaší knihovny Shazamu, takže se k nim můžete později vrátit.

Jak to funguje v praxi?

Podle dostupných informací by Shazam v ChatGPT měl fungovat přirozeně a okamžitě. Když jsem novou funkci zkoušela, zjistila jsem, že tomu tak není – alespoň u mě. Nestačí jen zadání požadavku v chatu, musíte se vrátit do sekce Aplikace, přímo vybrat Shazam, chvilku počkat, klepnout na příslušné tlačítko a poté začne rozpoznávání jako takové. Já osobně tedy zatím zůstanu u Shazamu v Ovládacím centru. Mimo jiné proto, že ChatGPT vlastně až tak často nepoužívám.

