Shazam dostal na iPhonech podporu Liquid Glass designu!

Vše o Apple
Jan Vajdák
Společnost Apple vydala aktualizaci aplikace Shazam pro uživatele iPhonů s iOS 26. Ta přináší zcela nový vizuální styl Liquid Glass. který je hlavní designovou novinkou iOS 26. Nový vzhled aplikace doplňuje přepracovaný navigační panel s rychlým přístupem na tři hlavní karty (Domů, Knihovna a Koncerty). A také s tlačítkem pro vyhledávání. Díky tomu se uživatelé dostanou ke svým oblíbeným funkcím rychleji než dříve.

Další praktickou změnou je, že naposledy rozpoznané skladby se nyní zobrazují přímo na úvodní obrazovce, aniž by bylo nutné posouvat zobrazení nahoru. Apple tak zjednodušuje přístup k historii vyhledávání hudby a zvyšuje přehlednost aplikace. Aktualizace je dostupná prostřednictvím App Storu a bude se postupně rozšiřovat mezi všechny uživatele. Aplikace Shazam, kterou Apple koupil už v roce 2018, patří k nejpopulárnějším službám pro rozpoznávání hudby. Kromě samostatné aplikace je integrována také do Ovládacího centra v iPhonu, iPadu a Macu a lze ji používat i prostřednictvím Siri. Nový design tak představuje další krok v dlouhodobém sjednocování vzhledu a uživatelského rozhraní.

Zdroj
