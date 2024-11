Shazam už rozpoznal 100 miliard skladeb

Shazam pomohl od svého vzniku rozpoznat přes 100 miliard skladeb. Pro lepší představu:

V přepočtu to vychází na 12 skladeb na každého člověka na světě.

Aby čísla 100 miliard dosáhl jeden člověk, musel by Shazam používat každou vteřinu celkem 3 168 let.

To odpovídá 2 200násobku počtu rozpoznání nejpopulárnější skladby na Shazamu „Dance Monkey“, která se pyšní 45 miliony vyhledání.

Shazam každoročně vydává seznam předpokládaných úspěšných umělců a umělkyň a na tom pro rok 2023 se objevil Benson Boone se svou skladbou „Beautiful Things“, které se jako první letos vydané skladbě podařilo dosáhnout 10 milionů rozpoznání, a to nejrychleji v historii. Postačilo jí na to 178 dnů. Tímto tempem by se na počet 100 miliard vyhledání dostala za 4 800 let.

„Tento kolosální milník poukazuje nejen na to, jak moc si lidé Shazam oblíbili, ale také na jejich zájem o novou hudbu“, komentuje Oliver Schusser, viceprezident Applu pro Apple Music a Beats Electronics. „Objevování hudby je středem našeho zájmu a snažíme se neustále přicházet s inovacemi, aby milovníci hudby ze všech koutů světa mohli v kterýkoli moment klepnout na tlačítko v Shazamu a vyhledat si skladbu, která právě hraje!“

Shazam vznikl v roce 2002 ve Spojeném království jako SMS služba. Zákazníci tehdy vytočili číslo 2580, nechali telefon zaposlouchat se do hudby a ve zprávě obratem obdrželi název skladby a jméno interpreta. Zájem o Shazam se v následujících letech zvyšoval, ale technologie rozpoznání hudby se dostala do rukou milionu uživatelů až v roce 2008, kdy světlo světa spatřil App Store a vznikla aplikace Shazam pro iOS. V létě roku 2011 se počet skladeb rozpoznaných pomocí Shazamu vyšplhal na 1 miliardu.

Když v Applu v roce 2018 padlo rozhodnutí Shazam zakoupit, služba vstoupila do nové éry technologického pokroku a inovací a mohla tak fanouškům hudby nabídnout dosud nepoznané a rychlejší způsoby, jak hudbu objevovat.

Mezi nedávné inovace se řadí možnost rozpoznat hudbu v iOS a macOS, díky které se uživatelé mohou během chvilky dozvědět, která písnička hraje v jejich okolí nebo v aplikaci, a to také v případě, že mají nasazená sluchátka. Poslední aktualizace watchOS jde ještě dál a přidává Shazam jako widget do Chytré sady, kde uživatelům proaktivně nabízí rozpoznání hudby, kdykoli nějakou v okolí zachytí. Na novějších modelech iPhonu a Apple Watch si uživatelé mohou rozpoznání hudby nastavit jako funkci akčního tlačítka, které jim po přidržení prozradí název detekované skladby. Shazam myslí také na uživatele Androidu, kterým s nejnovější verzí Wear OS přináší možnost identifikovat skladby přímo v hodinkách. Dlaždice rychlého nastavení navíc nově nabídne okamžitý přístup do uživatelovy knihovny.

Neustále rostoucí popularitu Shazamu lze přičíst jeho schopnosti zůstat v kurzu a zachytit hudební trendy a momenty z celého světa. Jedním příkladem za všechny je Kavinskyho skladba „Nightcall“, která zazněla na letních olympijských hrách v Paříži a která se stala nejvyhledávanější skladbou za jednu minutu. Tyto úspěchy poukazují na dlouhodobý závazek Shazamu posouvat hranice objevování hudby a propojovat přitom přes 300 milionů aktivních uživatelů měsíčně s jejich oblíbenými umělci a umělkyněmi.