Shazam dostává skvělou novinku, která vás zaručeně zaujme!

Shazam je mezi uživateli díky své užitečnosti velmi populární a jak se zdá, Apple, který jej vlastní, chce její popularitu ještě zvýšit. Před pár hodinami totiž oznámil novinku s názvem Popular Segments, která – jak již její název napovídá – upozorní na to, jaké konkrétní části dané skladby lidé nejvíce „shazamují“.
To jinými slovy znamená, že Shazam umí zanalyzovat a následně ukázat, v jaké části písničky se během uplynulého týdne „ozvalo“ nejvíc dotazů. Pokud se tedy určitý moment skladby stane zásadním (třeba výrazný beat drop, část refrénu nebo jakákoliv chytlavá pasáž), právě tam se křivka popularity zvedne nejvíc. Funkce bude zprvu dostupná jen u nejpopulárnějších skladeb, které se umisťují v žebříčcích Shazamu. Popular Segments u nich vytvoří interaktivní graf, na kterém lze jednoduše přejet kurzorem po jednotlivých částech skladby a zobrazit přesné časové značky i relativní popularitu každého segmentu. Posluchači tak získají nový pohled na to, co je v písničkách táhne nejvíc, a samotní umělci zase cenná data o tom, kde jejich hudba opravdu rezonuje.
Apple uvádí, že funkce se začíná postupně zavádět na webu Shazam.com, a to na počítači i mobilu. Zda se dostane také přímo do aplikace Shazam pro iPhone či iPad, zatím není jasné. Překvapením by to však nebylo. Přeci jen, právě mobilní verze Shazamu je suverénně nejvyužívanější a tak by jí podobná vychytávka rozhodně slušela.