Rýsuje se nový průšvih? iPhony 17 Pro prý praskají kolem foťáku!

Zdá se, že se na Apple žene další vlna negace kvůli kvalitě iPhonů 17 Pro. Poté, co to po jejich představení kalifornský gigant tvrdě schytal za jejich poměrně snadné poškrábání na hliníkových částech, potažmo za snadné promáčknutí rámu při pádech a tak podobně, totiž začínají nyní sociálními sítěmi a diskuzními fóry kolovat fotky zachycující praskliny kolem obvodu zadního fotomodulu těchto modelů. A přestože nelze v současnosti říci, o jak rozšířený problém se jedná, bezesporu jde o nepříjemnost, kterou řešit rozhodně nechcete.
Fotogalerie
Uživatelé, kterým takto iPhone prasknul, se shodují na tom, že s nim nic „speciálního“ neprováděli a že praskliny vznikly třeba jen tlakem, který byl na telefon vyvíjen v kapse či obecně standardními činnostmi, Prasklina se pak objevuje v místě, kde je tělo telefonu slabší kvůli anténnímu pruhu. Apple se k celé záležitosti nicméně zatím nevyjádřil a je otázkou, zda vůbec vyjádří. Podobné problémy totiž zpravidla řeší individuálně reklamacemi, není-li jich až tak velké množství, že už je třeba vydat prohlášení a uklidnit tak uživatele.
Uklidnit vás nicméně můžeme alespoň my v redakci, jelikož jsme se doposud s žádným takto poškozeným iPhonem v našem okolí nesetkali. Jedná se tak velmi pravděpodobně jen o výjimečné případy, které mohou být zapříčiněny problémem ve výrobě. Těch se sice Apple samozřejmě snaží vyvarovat, co to jen jde, ale zcela dokonale vše vyrobit v plném počtu prostě nelze nikdy. Nicméně obávat se toho, že váš iPhone 17 Pro dopadne přesně takto není na místě. Šance na podobné prasknutí je totiž opravdu malá, což ostatně dokazuje už jen to, že se o problému dozvídáme až nyní, přestože jsou již ve světě „v oběhu“ desítky milionů kusů tohoto modelu.