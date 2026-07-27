Coca-Cola po letech mění design svých ikonických obalů. Nový vzhled zamíří i do Česka

Coca-Cola představila vůbec největší úpravu vzhledu svých obalů za poslední roky. Legendární červené plechovky a lahve sice zůstávají věrné svým ikonickým prvkům, nově ale dostávají modernější a sjednocený design, který se postupně objeví na více než 200 trzích po celém světě včetně Česka.
Základem nové vizuální identity zůstává tradiční červenobílá kombinace, charakteristické písmo i známá dynamická vlna. Coca-Cola ale všechny tyto prvky zvýraznila, aby byly obaly lépe rozpoznatelné nejen v obchodech, ale i v digitálním prostředí. Cílem společnosti je, aby značka působila jednotně bez ohledu na to, kde se s ní zákazníci setkají.
Coca-Cola unveils a new global brand identity pic.twitter.com/I2zqwmC6Z2
— Andreas Storm (@avstorm) July 20, 2026
Velkou změnou prošla také Coca-Cola Zero Sugar. Ta dostane výraznější nápis „Zero Sugar“, černou dynamickou vlnu na plechovkách a černé uzávěry u PET lahví. Díky tomu bude od klasické Coca-Coly na první pohled lépe odlišitelná. Nový vzhled doprovází také uvedení menších 200ml plechovek na český trh. Podle společnosti jde o další rozšíření nabídky vedle redesignu samotných obalů.
Nová identita vznikla s cílem posílit rozpoznatelnost jedné z nejznámějších značek světa. Coca-Cola přitom nevsadila na revoluci, ale spíše na evoluci. Zachovává vše, co si zákazníci s jejími produkty dlouhodobě spojují, jen jednotlivé prvky více zvýrazňuje a sjednocuje napříč všemi trhy.