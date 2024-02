Coca-Cola Spiced: Nová příchuť Coca-Coly se začne prodávat již za pár dní!

Společnost Coca-Cola dnes představila novou příchuť Coca-Cola Spiced, která se zařadí do stálé nabídky vedle příchutí jako je Cherry Coke nebo Vanilla Coke. Je to poprvé po třech letech, co Coca-Cola představila novou stálou příchuť Coly. Coca-Cola Spiced nabídne chuť malin a různého koření. Šéf marketingu Coca-Coly Shakir Moin na to jak nová Coca-Cola Spiced chutná uvedl následující: „Pokud půjdete do ulic, všimnete si množství pikantností, které se zde objevili a s tím se vyvinula také chuť spotřebitelů. Uvědomili jsme si, že by to pro nás mohla být příležitost. Můžeme vylepšit něco, co je již součástí našich produktů a přinést nový chuťový profil, který je zajímavý a jedinečný a přivede další generaci spotřebitelů.“

Novinka bude k dispozici ve dvou verzích, tak jak je to zvykem u všech příchutí a to Coca-Cola Spiced a Coca-Cola Spiced Zero Sugar, tedy bez cukru. Nová příchuť se začne prodávat nejprve v USA a Kanadě a to již 19. 2. 2024 a později se rozšíří do celého světa. Coca-Cola aktuálně nabízí stálé příchutě a varianty Orange Coke, Vanilla, Coke Lime, Diet Coke, Coca-Cola No Sugar, Coke Raspberry, Diet Coke Coffein Free, Coke Zero, Vanilla Coke, Cherry Coke. Samozřejmě jsou pak k dispozici varianty jako Mango, ovšem jedná se o limitované verze, které jsou určené pouze pro vybrané trhy nebo na vybranou dobu.