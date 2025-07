iPhone 17 Pro se objevil na veřejnosti! Podívejte se na jeho fotky

Do představení nového iPhonu 17 Pro zbývá ještě několik týdnů, ale jak to tak v létě bývá, spekulace a nejrůznější „úniky“ nabírají na síle. A teď tu navíc máme jeden opravdu výživný, byť je třeba jedním dechem dodat, že i dost spekulativní. Na platformě X se totiž objevily snímky, které údajně zachycují prototyp právě chystaného iPhonu 17 Pro.

Uživatel @Skyfops sdílel dvě fotografie, na kterých je vidět člověk držící zařízení, které může být prototypem iPhonu 17 Pro. Zařízení je zasazené do tlustého černého krytu, jaký Apple používá u testovacích jednotek pro maskování skutečného designu. Vedle něj se navíc objevuje další iPhone (pravděpodobně iPhone 16 Pro) se samolepkou na zádech, která by mohla skrývat identifikační kód sloužící ke sledování testovacích kusů.

Telefon v černém krytu pak nápadně odpovídá tomu, co se šušká o iPhonech 17 Pro. Dle dosavadních spekulací má mít novinka přepracovaný modul fotoaparátu s obdélníkovým výřezem a vertikálně zarovnanými komponenty, kdy blesk, LiDAR a mikrofon by měly být srovnány pod sebou po pravé straně. A právě tomu by odpovídá tvar výřezů na zádech zařízení z fotografie.

Uživatel, který fotky zveřejnil, navíc poukazuje na údajný pokus jednoho ze členů ochranky zakrýt zařízení před zvědavými pohledy. Zda se jedná o důkaz či naopak špatně vyložený pohyb člověka, který stál poblíž, můžeme jen hádat. Každopádně celý příspěvek sdílel i reportér Mark Gurman z Bloombergu, který k tomu jen suše dodal: „Vypadá to legit.“ Zda se z jeho strany jedná o ironii či naopak potvrzení ale můžeme samozřejmě jen hádat.

I kdyby šlo o skutečný prototyp iPhonu 17 Pro, nové informace z fotek příliš nezískáme. Většina tvarových spekulací totiž už nějakou dobu koluje po internetu. Ale ruku na srdce – kdo by si nechtěl připomenout staré časy Applu, kdy každé rozmazané foto testovacího iPhonu vzbuzovalo v komunitě pozdvižení? A právě díky tomuto úniku můžeme na tyto staré časy, které vymizely po příchodu iPhonů X, zavzpomínat.