Hackeři v Česku opět lákali na stažení aplikace Microsoft Teams, cílem bylo šířit infostealer

Největším kybernetickým rizikem pro platformu macOS v Česku a na Slovensku zůstal i ve druhém čtvrtletí infostealer PSW.Agent. Vyplývá to z detekčních dat pro tuto platformu od společnosti ESET za období od dubna do června 2026. Útočníci šíří škodlivý kód pomocí podvodné techniky, kterou bezpečnostní experti nazývají ClickFix. Pomocí manipulace nutí uživatele a uživatelky ke spuštění podvrženého systémového příkazu, přičemž používají falešná varování před možnými problémy s funkčností nebo ztrátou dat, pokud tak neučiní.
Útočníci se na platformě macOS v Česku a na Slovensku stále snaží šířit infostealery určené ke krádeži osobních dat. Nejnovější analýza škodlivých kódů za období od dubna do června 2026 to potvrdila – hlavním rizikem zůstává malware PSW.Agent, známý také jako MacStealer či AMOS Stealer.
„Ačkoli počet detekcí škodlivého kódu PSW.Agent nebyl ve druhém čtvrtletí tak vysoký jako na začátku letošního roku, stále zůstává v našem regionu rizikem. Je to především kvůli tomu, že útočníci k jeho šíření využívají podvod ClickFix, jednu z nejnovějších technik sociálního inženýrství,“ vysvětluje Jiří Kropáč, vedoucí výzkumné pobočky společnosti ESET v Brně.
Podvod ClickFix může mít řadu variant. Útočníci se obvykle snaží uživatele a uživatelky přesvědčit o nějaké vzniklé IT chybě a navést je na podvodné stránky s návodem na její řešení – například v podobě stažení nějaké aplikace či aktualizace nějakého programu.
V případě škodlivého kódu PSW.Agent je scénář následující: Útočníci cílí na uživatele a uživatelky, kteří vyhledávají aplikaci Teams nebo jiné aplikace společnosti Microsoft pro platformu macOS, a to zmanipulovanými odkazy ve výsledcích vyhledávání pomocí optimalizace pro vyhledávače či škodlivé online reklamy. To je ostatně způsob, který útočníci v případě škodlivých kódů pro platformu macOS využívají opakovaně. Jakmile uživatelé a uživatelky kliknou na podvodný odkaz ve výsledcích vyhledávání, jsou přesměrováni na podvodnou ClickFix stránku. Tam najdou přesný návod, co je potřeba udělat pro úspěšnou instalaci aplikace. Útočníci je přinutí k vykonání příkazu v příkazovém řádku. Jako donucovací prostředek použijí falešné varování, že uživatel přijde o data nebo že aplikace přestane fungovat.
„Tím, že se uživatelé a uživatelky leknou a raději rychle splní kroky, které na podvodné stránce najdou, vpustí infostealer do svého zařízení. Specialitou infostealeru PSW.Agent jsou kromě hesel i data kolem kryptoměnových účtů a peněženek, například služeb Electrum, Binance či Exodus. Obrana před touto kybernetickou hrozbou je pak stejná jako v případě infostealerů u operačního systému Windows – vždy přítomná skepse k jakékoli nevyžádané komunikaci a pořízení kvalitního bezpečnostního softwaru,“ říká Kropáč.
Malware spojuje sílu s manipulací, která se rychle proměňuje
Ačkoli se podvod ClickFix nejprve objevoval v souvislosti s podvodnými výzvami CAPTCHA, i v jeho případě kyberútočníci využívají popularitu nástrojů generativní umělé inteligence. Kromě výše popsaného případu se ClickFix objevuje i v dalších scénářích – nově například na stránkách, které nabízejí nápovědu pro práci s AI nástroji, v rozšířeních internetových prohlížečů či při ověřování přístupu do cloudového prostředí.
„V naší poslední globální zprávě o kybernetických hrozbách ESET Threat Report jsme popsali i novou variantu AI-fix. Tyto případy nám bohužel ukazují, jak velkou důvěru jako uživatelé v generativní AI máme, a jak snadno se dá zneužít. V tomto případě vkládají kompromitované řetězce ClickFix do obsahu vygenerovaného nástroji umělé inteligence. Na webových stránkách, které zneužívají domény předních poskytovatelů AI služeb, pak opět nabízejí uživatelům a uživatelkám řešení neexistujících problémů,“ vysvětluje Kropáč a dodává: „Při klikání na reklamy a výsledky vyhledávání bychom měli vždy zkontrolovat, na jakou stránku jsme odkazováni a zda se jedná o přesměrování na věrohodnou URL adresu. Varováním by pro nás vždy měly být také senzační a lákavé nabídky, výhody či něco zdarma. Nejbezpečnější cestou je stahovat aplikace, programy a hry vždy pouze přes oficiální obchody s aplikacemi.“
Nejčastější kybernetické hrozby v Česku a na Slovensku pro platformu macOS za období od dubna do června 2026:
- OSX/PSW.Agent (48 %)
- OSX/Adware.Pirrit (25 %)
- OSX/Agent (6 %)
- OSX/Adware.MacSearch (2 %)
- OSX/Riskware.Frp (2 %)