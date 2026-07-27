Pozor! Pokud vám přijde tato SMS o parkování, okamžitě ji smažte. Policie varuje před novým podvodem

Na české řidiče cílí nová vlna podvodných SMS zpráv, která se tváří jako upozornění na nezaplacené parkování. Ve skutečnosti ale nejde o žádnou výzvu k úhradě, nýbrž o phishingový útok, jehož cílem je získat údaje k vaší platební kartě. Policie už před tímto podvodem veřejně varovala a první lidé kvůli němu přišli o tisíce korun.
Na první pohled působí zpráva poměrně věrohodně. Odesílatelem je často „Park“ a SMS informuje o údajném nezaplaceném parkovném. Součástí zprávy je odkaz, který vede na stránku nápadně připomínající služby pro placení parkování, například EasyPark. Ve skutečnosti ale jde o podvržený web, jehož jediným cílem je přimět vás k zadání údajů z platební karty.
Pokud vám přijde do telefonu tato sms, smažte ji ‼️ Obsahuje odkaz na podvržené stránky. Odesílatel „Park“ v nich požaduje vyplnit údaje k vaší platební kartě včetně CVV kódu. Oznamovatelka z Českolipska je poskytla a přišla o tisíce korun. #policielbk pic.twitter.com/ectS2ICokh
— Policie ČR (@PolicieCZ) July 24, 2026
Přesně na tento trik doplatila například žena z Jihlavska. Po kliknutí na odkaz vyplnila údaje ke své platební kartě a potvrdila autorizační notifikaci. Během několika okamžiků jí z účtu zmizelo 15 000 korun. Policie případ vyšetřuje jako podvod. Na sociálních sítích nyní Policie ČR zveřejnila také ukázku jedné z těchto zpráv a vyzývá veřejnost, aby ji v případě obdržení okamžitě smazala. Podvodné SMS mohou obsahovat různé internetové adresy, které se snaží napodobit oficiální weby parkovacích služeb. Právě adresa odkazu bývá jedním z největších varovných signálů.
Pokud vám podobná zpráva přijde, rozhodně na odkaz neklikejte a nezadávejte žádné údaje o své platební kartě. Máte-li pochybnosti, zda skutečně dlužíte za parkování, ověřte si vše výhradně přes oficiální aplikaci nebo web provozovatele parkovací služby. Jestliže jste už údaje zadali, co nejrychleji kontaktujte svou banku a kartu zablokujte.