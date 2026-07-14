iPhone vás začne již brzy varovat před podvodnými iMessage

Apple zřejmě chystá další výrazné posílení zabezpečení iPhonů. V páté vývojářské betě iOS 26.6, kterou kalifornský gigant vypustil teprve včera, se totiž objevily stopy po nové funkci, která má uživatele upozornit na potenciálně škodlivé zprávy v aplikaci Zprávy. Pokud systém vyhodnotí přijatou iMessage jako podezřelou, zobrazí speciální varování a nabídne několik možností, jak s ní naložit. A protože se jedná o problém, který začíná trápit celý svět, Českou republiku nevyjímaje s ohledem na můj nedávný článek o podvodu á la GLS, jedná se bezesporu o vylepšení, které dává velký smysl.
Podle informací zveřejněných po rozboru nejnovější bety se uživatelům zobrazí upozornění s textem, že přijatá zpráva může představovat bezpečnostní riziko nebo se pokoušet narušit soukromí jejich iPhonu. Součástí dialogového okna bude možnost zprávu sdílet s Applem, který ji následně může využít k analýze útoku a dalšímu vylepšování ochranných mechanismů. K dispozici budou také volby pro odložení upozornění nebo jeho ignorování. Zajímavé je, že samotná funkce zatím v systému aktivní není. V kódu iOS 26.6 Beta 5 se však nachází všechny potřebné prvky, což naznačuje, že Apple její spuštění skutečně připravuje. Zatím není jasné, jaké typy zpráv budou označovány jako nebezpečné, vše ale nasvědčuje tomu, že novinka bude cílit především na sofistikované phishingové útoky nebo pokusy o zneužití bezpečnostních chyb v iMessage.
New in iOS 26.6 Beta 5: Apple is adding a new „Malicious Message Detected“ feature.
If iOS detects a potentially malicious message, you’ll be warned and can choose to share it with Apple to help investigate the attack and improve future protections. pic.twitter.com/NAVzs528So
— 𝓑𝓸𝓷𝓮𝓼 (@limpless_skelly) July 13, 2026
Apple přitom bezpečnost aplikace Zprávy dlouhodobě posiluje. Už v minulosti představil ochranný systém BlastDoor, který izoluje obsah příchozích zpráv od zbytku systému. Přesto se v minulých letech objevily i velmi pokročilé útoky, které dokázaly tuto ochranu obejít. Právě nová funkce by tak mohla představovat další obrannou vrstvu, která uživatele upozorní ještě dříve, než by potenciálně škodlivá zpráva mohla způsobit problémy. Doufejme proto, že si novinka najde cestu už do iOS 26.6, což je dle mého docela pravděpodobné vzhledem k tomu, že se Apple zrovna na poli bezpečnostních funkcí snaží neotálet.