Českem se šíří další internetový podvod, tentokrát se maskuje za GLS

Internetoví podvodníci nezastavují ani přes léto, ba právě naopak. I v době dovolených totiž v České republice rozjíždí další vlnu podvodů s cílem vylákat z vás osobní údaje, v krajním případě pak přístupy k platebním kartám a tak podobně. Naštěstí však lze valnou většinu těchto pokusů poměrně snadno odhalit za použití pouhého selského rozumu. Přesně to platí i o novém podvodu, který se maskuje za GLS a který dost možná dorazil na mobil i vám.
Jedná se jako již tradičně o výzvu k otevření odkazu v těle zprávy, který však vypadá už na první pohled hodně zvláštně a co víc, není ani „proklikávací“. Divně působí ale i zbytek sdělení v čele s pokyny typu „Zadejte text „A“, případně s evidentním tlakem na rychlé vyplnění skrze nutnost vše stihnout do 24 hodin. Jedná se tedy zcela určitě o podvod, kterému nemá smysl věnovat jakoukoliv větší pozornost. Věřím však, že někteří méně zkušení uživatelé by na něj přeci jen naletět mohli. Tento článek proto klidně sdílejte mezi své blízké, ať je před podobnými záležitostmi varujete. Protože kvůli podobné hlouposti přijít o osobní údaje, údaje k platebním kartám a tak podobně je rozhodně zbytečné.