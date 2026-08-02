Google Maps mohou fungovat i bez internetu, stačí udělat tohle

Ztráta mobilního signálu dokáže zkomplikovat cestu během několika vteřin. Stačí sjet z hlavní silnice do hor, vyrazit do zahraničí nebo narazit na místo se slabým pokrytím a běžně spolehlivá navigace najednou nemá odkud načíst mapové podklady. Google Maps proto umožňují uložit vybranou oblast přímo do iPhonu a používat ji bez připojení k internetu.
Offline mapy se vyplatí stáhnout před dovolenou, delším výletem i cestou přes místa, kde očekáváte kolísavý signál. Hodí se také v zahraničí, pokud chcete omezit spotřebu mobilních dat. Příprava zabere jen pár minut, je však potřeba vybrat dostatečně velkou oblast, aby se do ní vešla celá plánovaná trasa.
Jak stáhnout vybranou oblast
Otevřete Google Maps na iPhonu a klepněte na svou profilovou fotografii nebo iniciálu v pravém horním rohu. Z nabídky vyberte Offline mapy a poté klepněte na Vybrat vlastní mapu. Posouváním mapy a změnou přiblížení označte oblast, kterou chcete uložit. Ve spodní části obrazovky uvidíte také odhad její velikosti. Nakonec klepněte na Stáhnout.
Mapu lze uložit také přes kartu konkrétního místa. Vyhledejte například město, otevřete jeho informační panel, klepněte na tlačítko se třemi tečkami a zvolte Stáhnout offline mapu. Tato možnost se nemusí zobrazovat u všech lokalit a v některých zemích není stahování map kvůli místním omezením dostupné vůbec.
Před cestou doporučujeme oblast raději o něco zvětšit. Pokud si stáhnete pouze centrum cílového města, ale příjezdová silnice zůstane mimo označený výřez, navigace bez internetu nemusí trasu vypočítat. U delší cesty můžete uložit několik navazujících oblastí.
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Co bez připojení funguje a co už ne
Jakmile iPhone ztratí internet, Google Maps automaticky použijí stažená data. Bez připojení je dostupná automobilová navigace, pokud se celá trasa nachází uvnitř uložené oblasti. Nezískáte však aktuální informace o dopravě, uzavírkách ani alternativní trasy podle situace na silnicích.
Důležité omezení se týká ostatních způsobů dopravy. Offline režim nenabízí navigaci pro pěší, cyklisty ani veřejnou dopravu. Staženou mapu si sice můžete prohlížet a použít k základní orientaci, nelze se na ni spoléhat jako na plnohodnotné turistické vedení po trase.
Stažené oblasti najdete pod profilovou fotografií v sekci Offline mapy. Zde je můžete přejmenovat, ručně aktualizovat nebo odstranit a uvolnit tak místo v úložišti. Mapy mají omezenou platnost, Google se je však krátce před vypršením pokusí automaticky obnovit přes Wi-Fi. Automatické aktualizace lze zkontrolovat v nastavení této sekce. Před odjezdem se vyplatí otevřít seznam offline map a ověřit, že jsou všechny aktuální – ideálně ještě doma, kde případné opětovné stažení nespotřebuje mobilní data.