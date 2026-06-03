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Ohebný iPhone se blíží. Nový únik prozradil dobré i špatné zprávy

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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I přes neustálé zvěsti o problémech s panty a základními deskami je chystaný ohebný iPhone stále jedním z nejsledovanějších témat. Nejnovější informace z čínské sociální sítě Weibo naznačují, že Apple i přes komplikace stále cílí na podzimní představení.

Problémy s výrobou vyvažuje skvělé chlazení

Známý leaker Fixed Focus Digital na svém profilu uvedl, že premiéra ohebného iPhonu je stále plánována na letošní září. Zároveň však přiznal, že rané fáze produkce provázejí značné potíže.

Pozitivní zprávou však je, že prototypy ohebného modelu údajně vykazují vynikající výsledky v oblasti odvádění tepla. Apple totiž do vývoje efektivního systému chlazení a tepelného managementu pro toto specifické zařízení investoval obrovské finanční prostředky.

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Úniky z čínského zákulisí

Konkrétní výrobní zádrhely sice leaker blíž nespecifikoval, v minulých týdnech se jich ale vyrojilo hned několik. Sám Fixed Focus Digital nedávno tvrdil, že masovou produkci brzdí technologicky náročná metoda výroby obvodových desek.

Jiné zdroje, jako například Instant Digital, zase poukazovaly na potíže s mechanismem pantu, který při opakovaném otevírání vykazoval nežádoucí vůli a chrastění. Ale vzhledem k tomu, že informace pocházejí z Weibo, je nutné brát tyto informace s jistou rezervou. Tamní leakeři totiž často přehánějí, aby si udrželi pozornost čtenářů.

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Z mého pohledu jsou porodní bolesti u takto revolučního produktu Applu naprosto přirozené. Pokud se inženýrům skutečně podařilo vyřešit chlazení v takto tenkém těle, mají napůl vyhráno a zářijová premiéra by i přes skřípající dodavatelský řetězec nemusela být nereálná.

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iPhone SE

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