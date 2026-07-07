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Co přináší iOS 27 Beta 3 na iPhone? Toto jsou hlavní novinky

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple včera večer uvolnil vývojářům třetí beta verzi iOS 27 a kromě tradičních oprav chyb přináší i řadu novinek, které naznačují, kam se bude systém v následujících týdnech ubírat. Nejde sice o verzi plnou revolučních funkcí, přesto obsahuje několik velmi zajímavých změn. Vylepšení se dočkala Siri, aplikace Fotky, Připomínky, Zkratky i Ovládací centrum. Apple navíc pokračuje v rozšiřování funkcí Apple Intelligence napříč systémem. Obecně se ale dá říci, že ve srovnání s předešlými roky je vidět, že množství nových funkcí upadá rychleji než jsme byli zvyklí. Ve starších verzích iOS totiž Apple nasazoval novinky ohlášené pro daný systém ve velkém klidně i do bety číslo 6 či 7 a až ty závěrečné „ladil“ tak, aby zatočily s chybami. Zde je ale vidět, že je iOS 27 koncipován trochu jinak a namísto spousty novinek jej Apple vyvíjí s důrazem na stabilitu.

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Siri je zase o krok chytřejší

Jednou z nejviditelnějších novinek je další rozšíření možností nové Siri. Apple upravil nabídku hlasů, přidal samostatnou aplikaci Siri pro správu konverzací a ještě více ji propojil s Apple Intelligence. Nově je navíc k dispozici funkce Write with Siri, která umožňuje generovat text nebo upravovat již napsané věty prakticky odkudkoliv v systému. Visual Intelligence se pak přesouvá přímo do aplikace Fotoaparát, odkud je přístup k této funkci mnohem rychlejší.

Vylepšení se dočkala také funkce Live Recognition, která nyní spolehlivěji rozpoznává objekty ve svém okolí a lépe spolupracuje s funkcemi zpřístupnění. Apple tím dává jasně najevo, že umělá inteligence nebude jen o generování textů, ale stále více pronikne i do každodenní práce s telefonem.

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
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Fotky, Připomínky i Zkratky jsou zase o něco lepší

Apple navíc pokračuje také ve vylepšování systémových aplikací. Fotky získaly další drobné úpravy prostředí a lepší propojení s Apple Intelligence. Připomínky jsou nyní chytřejší při navrhování úkolů a jejich organizaci, zatímco aplikace Zkratky dostává nové akce využívající schopnosti nové Siri. Evropské uživatele pak potěší zejména to, že se do nativního editoru ve Fotkách vrátily AI možnosti úprav, které v předešlé betě Apple právě na území EU zničehonic odstranil a leckoho tím docela vyděsil. V době, kdy nemá Apple Intelligence a obecně AI funkce vytvořené Applem v EU zrovna ideální výchozí pozici, totiž každá podobná věc dokáže svým způsobem vyděsit.

Drobných změn se dočkalo také Ovládací centrum a zamykací obrazovka. Ikony zkratek na zamčené obrazovce nyní u některých tapet používají černé provedení místo bílého, díky čemuž jsou lépe čitelné. Apple zároveň dále ladí animace systému i vizuální detaily rozhraní Liquid Glass, které se od první bety průběžně mění.  Potěší také majitele AirPods. Beta 3 obsahuje další přípravy na nové funkce sluchátek, byť Apple zatím jejich přesné využití neprozradil. Stejně tak pokračují práce na nových možnostech tapet a dalších drobných úpravách systému, které mají zpříjemnit každodenní používání iPhonu.

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Přestože jde stále jen o vývojářskou betu, je dobře vidět, že Apple se v případě iOS 27 zaměřuje hlavně na ladění detailů a postupné rozšiřování Apple Intelligence. Velké novinky už systém pravděpodobně má za sebou, nyní přichází čas na dolaďování prostředí, stabilitu a funkce, které mají být připravené na ostré vydání letos na podzim.

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Diskuze
iOS 27

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