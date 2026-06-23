Chyba, nebo záměr? Z iOS 27 zmizely v EU skvělé AI funkce pro úpravu fotek

Pokud jste se stejně jako já včera večer bezhlavě pustili do instalace 2. vývojářské bety iOS 27 v domnění, že vám na iPhone přinese řadu nových užitečných novinek, dost možná jste si (opět stejně jako já) po instalaci užili pořádně studenou sprchu. Faktem totiž je, že 2. veřejná beta nejenže přináší velmi málo zajímavých upgradů a vylepšení, ale co víc, zdá se, že v Evropské unii odstraňuje funkce, které jsme si mohli užít nejen v 1. betě iOS 27 ve větší míře, ale dokonce i v iOS 26. Řeč je konkrétně o AI úpravách fotek.
Když Apple v minulosti odhalil Apple Intelligence, její součástí byl i vylepšený nativní fotoeditor, který umožňoval zprvu jen odstraňovat předměty z fotek a pomocí umělé inteligence za ně vygenerovat pozadí tak, aby bylo odstranění co možná nejméně nápadné. V iOS 27 pak k této funkci přibyly ještě funkce Rozšířit a Přerámovat, které umožňovaly v první případě oddálit objekt na fotce a dogenerovat kolem něj okolí tak, aby se záběr rozšířil, ve druhém případě pak bylo dokonce možné upravit úhel, ze kterého byla fotka vyfocena. Všechny tyto tři funkce však z 2. bety iOS 27 zmizely a co je nejzajímavější, zřejmě jen na území Evropské unie. Američtí uživatelé totiž hlásí, že mají funkce i nadále k dispozici.
V tuto chvíli není bohužel absolutně jasné, zda se jedná ze strany Apple o záměr, nebo naopak o chybu. V redakci si pak upřímně nejsme ochotni vsadit ani na jednu z těchto variant, protože každá má něco do sebe. Na jednu stranu by si totiž jeden řekl, že když zde už rok funguje Vyčistit pro AI odstranění předmětů z fotek, neměl by být pro Apple legislativní problém zde spustit další dvě AI funkce pro fotky. Na druhou stranu se ale chce říci, že vzhledem k tomu, jak právě v Evropské unii Apple svou umělou inteligenci osekává, asi by úplně nepřekvapilo, kdyby takto retrospektivně nezasáhl právě i proti Vyčistit a stáhl spolu s ním i Rozšířit a Přerámovat. Pokud je ale druhá varianta správná, je to obrovská škoda.