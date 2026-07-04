iOS 27 sice ještě nevyšel pro veřejnost, Apple však už testuje verzi 27.4

Přestože iOS 27 zatím stále není dostupný pro běžné uživatele a nachází se teprve ve fázi beta testování, Apple už podle všeho intenzivně pracuje na jeho další velké aktualizaci. Server MacRumors totiž ve svých návštěvnických statistikách zaznamenal přístupy ze zařízení s interní verzí iOS 27.4, což tradičně značí, že ji testují přímo softwaroví inženýři Applu.
Na první pohled to může působit překvapivě, ve skutečnosti jde ale o běžnou praxi. Apple totiž už řadu let vyvíjí podzimní i jarní verze systému souběžně. Zatímco nyní dokončuje iOS 27, který dorazí na iPhony letos na podzim společně s novými modely, paralelně vzniká také iOS 27.4 určený na jaro příštího roku.
Apple myslí mnoho měsíců dopředu
Vývoj operačních systémů je u Applu dlouhodobý proces. Na jedné straně se ladí nové funkce a opravují chyby v aktuální generaci systému, zatímco jiný tým už připravuje další velkou aktualizaci, která přinese nové možnosti o několik měsíců později.
To je ostatně důvod, proč se podobné interní testovací verze objevují v návštěvnických statistikách technologických serverů poměrně pravidelně. Apple je používá při testování kompatibility webových technologií, výkonu Safari i dalších součástí systému. Právě díky tomu se často podaří odhalit, na čem společnost pracuje ještě dlouho před oficiálním oznámením.
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Co iOS 27.4 přinese?
Pokud se pak ptáte na to, co bude iOS 27.4 obsahovat, na odpověď je zatím příliš brzy. Interní testování teprve začalo a Apple o chystané aktualizaci pochopitelně nic neprozradil. Pokud se ale podíváme na předchozí roky, právě jarní aktualizace bývají často nositeli funkcí, které se nestihly dokončit do podzimního vydání systému. Nezřídka přinášejí také nové možnosti Apple Intelligence, rozšíření Siri nebo podporu pro produkty uvedené v průběhu roku.
V tuto chvíli je však jisté jediné. Apple rozhodně nezahálí a vývoj iOS běží naplno hned v několika větvích současně. Ačkoliv se uživatelé teprve chystají na finální vydání iOS 27, v Cupertinu už mají oči upřené na další velkou aktualizaci, která by měla dorazit zhruba na jaře příštího roku.