Konec pomalého systému. Apple v iOS 27 potají vyřešil otravný problém, který léta štval majitele iPhone

Režim nízké spotřeby patří mezi nejpraktičtější funkce iPhonu. Stačí pár klepnutí a telefon začne omezovat některé procesy na pozadí, snižovat výkon a šetřit energii tak, aby vydržel déle na jedno nabití. Problém byl ale v tom, že zejména v posledních verzích iOS dokázal být tento režim někdy až příliš agresivní. Mnoho uživatelů si stěžovalo na viditelně pomalejší animace, horší odezvu systému nebo celkový pocit „zasekaného“ telefonu. Především na starších iPhonech byl rozdíl po aktivaci Režimu nízké spotřeby často okamžitě znatelný. Zdá se však, že Apple se na tento problém v iOS 27 konečně zaměřil.
Apple upravil fungování úsporného režimu
Mezi stovkami změn, které Apple na WWDC ukázal jen na několika snímcích, se objevily i dvě novinky přímo spojené s Režimem nízké spotřeby. Fotoaparát se nově spouští rychleji a zároveň při fotografování spotřebovává méně energie. Podle prvních zkušeností uživatelů ale změny sahají mnohem dál. Řada testerů první vývojářské bety si všimla, že telefon zůstává při aktivovaném úsporném režimu výrazně svižnější než v iOS 26. Animace jsou plynulejší, aplikace reagují rychleji a celkový dojem z používání je podstatně lepší.
Fotogalerie
Zajímavé je, že zlepšení hlásí i majitelé starších zařízení. Například někteří uživatelé iPhonů 11 uvádějí, že zatímco v iOS 26 byl telefon po zapnutí úsporného režimu citelně pomalejší, v iOS 27 tento problém prakticky zmizel. Současně zmiňují nižší zahřívání zařízení a lepší celkovou odezvu systému. Není to přitom úplně překvapivé. Apple letos výrazně zapracoval na výkonu celého systému. Firma slibuje až o 30 % rychlejší spouštění aplikací, rychlejší načítání fotografií i svižnější AirDrop. Součástí změn je také přepracovaný plánovač procesoru, který má lépe rozdělovat systémové prostředky a zvyšovat plynulost systému zejména na starším hardwaru.
Lepší výdrž bez tak velkých kompromisů
Právě to může být důvod, proč Režim nízké spotřeby působí v iOS 27 jinak než dříve. Místo výrazného omezení výkonu se Apple zřejmě snaží dosáhnout úspory energie chytřejší správou systémových procesů. Výsledkem by měl být telefon, který vydrží déle, ale současně zůstane příjemný na používání. Samozřejmě je potřeba mít na paměti, že jde zatím pouze o první vývojářskou betu. Výdrž baterie i výkon se budou během léta ještě několikrát měnit a Apple bude systém dále ladit. Přesto se už nyní začíná ukazovat, že jedním z největších přínosů iOS 27 nemusí být jen Siri AI nebo nové funkce, ale také řada nenápadných optimalizací, které zlepší každodenní používání iPhonu. Za sebe nicméně mohu říci, že ač je zatím venku jen první beta, její stabilita a celková funkčnost je nejlepší za poslední roky. O to víc jsem zvědavý, kam dokáže Apple systém přes léto posunout.