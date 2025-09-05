Zavřít reklamu

Siri s AI mozkem dorazí začátkem příštího roku! Bude díky němu výrazně chytřejší

iPhone
Martin Hradecký
0

Apple plánuje představit výrazně vylepšenou verzi Siri, která bude mít přístup k internetu a nabídne funkci World Knowledge Answers. Interně se jí přezdívá „answer engine“ a podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg má jít o nástroj podobný ChatGPT nebo AI přehledům od Googlu. Uživatelům bude Siri odpovídat na obecné dotazy přímo z webu. Nové vyhledávání bude integrováno do Siri, ale Apple do budoucna zvažuje jeho přenos i do Spotlight nebo Safari. Odpovědi budou zahrnovat text, fotografie, videa i místní informace – vše bude přehledně shrnuto v krátké odpovědi.

Siri na bázi LLM už od března

Apple musel Siri kompletně přebudovat, protože původní architektura nevyhovovala. Nová generace bude postavena na velkých jazykových modelech (LLM) a měla být součástí iOS 18. Vývoj se však zpozdil a nová Siri se objeví až v aktualizaci iOS 26.4 v březnu 2026. Systém bude poháněn třemi jádry – plánovačem, který rozumí dotazům, vyhledávačem v zařízení i na webu, a shrnovacím modulem, který připraví odpověď. Apple zvažuje, zda použije vlastní modely nebo technologie od OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) či Anthropic (Claude). V případě zpracování osobních dat (e-maily, zprávy apod.) ale bude používat výhradně vlastní Foundation Models.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie

Nová Siri bude umět reagovat na obsah na obrazovce, odpovídat na dotazy na základě osobních dat a plnit komplexní úkoly napříč aplikacemi. V druhé polovině roku navíc dorazí vizuální redesign a funkce pro zdraví.

