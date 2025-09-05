Siri s AI mozkem dorazí začátkem příštího roku! Bude díky němu výrazně chytřejší

Apple plánuje představit výrazně vylepšenou verzi Siri, která bude mít přístup k internetu a nabídne funkci World Knowledge Answers. Interně se jí přezdívá „answer engine“ a podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg má jít o nástroj podobný ChatGPT nebo AI přehledům od Googlu. Uživatelům bude Siri odpovídat na obecné dotazy přímo z webu. Nové vyhledávání bude integrováno do Siri, ale Apple do budoucna zvažuje jeho přenos i do Spotlight nebo Safari. Odpovědi budou zahrnovat text, fotografie, videa i místní informace – vše bude přehledně shrnuto v krátké odpovědi.
Siri na bázi LLM už od března
Apple musel Siri kompletně přebudovat, protože původní architektura nevyhovovala. Nová generace bude postavena na velkých jazykových modelech (LLM) a měla být součástí iOS 18. Vývoj se však zpozdil a nová Siri se objeví až v aktualizaci iOS 26.4 v březnu 2026. Systém bude poháněn třemi jádry – plánovačem, který rozumí dotazům, vyhledávačem v zařízení i na webu, a shrnovacím modulem, který připraví odpověď. Apple zvažuje, zda použije vlastní modely nebo technologie od OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) či Anthropic (Claude). V případě zpracování osobních dat (e-maily, zprávy apod.) ale bude používat výhradně vlastní Foundation Models.
Nová Siri bude umět reagovat na obsah na obrazovce, odpovídat na dotazy na základě osobních dat a plnit komplexní úkoly napříč aplikacemi. V druhé polovině roku navíc dorazí vizuální redesign a funkce pro zdraví.