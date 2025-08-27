Mozkem nové Siri může být Google Gemini! Apple už vše testuje

Boj o to, kdo bude stát za další generací hlasové asistentky Siri, nabírá na obrátkách. Apple údajně vede intenzivní jednání s několika AI firmami, přičemž nově se do hry zapojil i Google se svým modelem Gemini. Ten dnes pohání Android i vybrané funkce na zařízeních Samsung.
Gemini, OpenAI nebo Apple?
Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg se Apple obrátil na Google s dotazem na možnost vytvořit vlastní AI model založený na Gemini, který by běžel přímo na Apple serverech. Zdroje uvádějí, že Google už s tréninkem takového modelu začal. Zatím ale nebylo rozhodnuto. Apple údajně provádí interní srovnávací testování – tzv. „bake-off“. Ve hře jsou dvě verze nové Siri: „Linwood“ běžící na Apple modelech a „Glenwood“ využívající externí AI. Apple se tak snaží najít nejlepší řešení pro budoucnost své hlasové asistentky.
Kdy se dočkáme nové Siri?
Apple původně slíbil novou Siri jako součást iOS 18 v roce 2024. Kvůli vnitřním problémům, reorganizaci týmu a přechodu na nový systém byl ale projekt posunut. Aktuálně se hovoří o uvedení na jaře 2026.
Zatímco Claude od firmy Anthropic byl dlouho považován za favorita, vysoká cena této technologie může být překážkou. Apple mezitím testuje i vlastní model s bilionem parametrů, který by měl výrazně překonat současný 150miliardový model běžící na serverech společnosti. S rozhodnutím o nové Siri Apple nijak nespěchá – chce zvolit nejen technologicky nejlepší, ale také nejbezpečnější a nejlépe integrovatelné řešení.