Nejen nové funkce. Siri se příští rok na iPhonech dočká i dalšího přepracování vzhledu

Apple má na příští rok pro Siri připravené velké změny. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu se uživatelé iPhonů a iPadů mohou těšit nejen na nové funkce, ale také na zcela přepracovaný vzhled. Nová podoba by se mohla objevit už příští rok a přinést více vizuálních prvků, které lépe odpovídají možnostem moderní umělé inteligence. Konkrétní detaily o designu Gurman zatím neprozradil, ale naznačil inspiraci jinými jablečnými projekty. Pro chystaného stolního robota plánovaného na rok 2027 Apple testoval vzhled Siri jako animovanou verzi Finder ikony z macOS. Ve hře jsou ale i návrhy připomínající Memoji, což naznačuje, že by Siri mohla dostat propracovanější „tvář“. Není však jasné, zda by takové vizuální prvky dorazily i na iPhone a iPad.
Apple už loni částečně upravil design Siri pro zařízení podporující Apple Intelligence a po vyvolání asistenta se tak na okrajích obrazovky objeví barevná záře. Starší modely si ponechaly klasickou kulatou ikonu ve spodní části displeje. Plánovaná aktualizace má ale být mnohem ambicióznější. Gurman dříve uvedl, že Siri v iOS 26.4 zvládne ovládat aplikace čistě hlasem. Například najít a upravit fotku, přidat zboží do košíku, nebo komentovat příspěvek na Instagramu, aniž byste se dotkli displeje. Pokud se tato vylepšení spojí s novým vizuálním pojetím, Siri by se mohla stát nejen užitečnějším, ale i atraktivnějším prvkem celého Apple ekosystému.
No jo, vzhled Siri je to poslední a nepodstatné.