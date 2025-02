Jak to bude do budoucna s češtinou pro Siri a Apple Intelligence? Apple nyní zvláštně mlčí

Apple Intelligence je bezesporu jednou z nejzajímavějších novinek, kterou Apple za poslední roky světu ukázal. Háček je však v tom, že ji kalifornský gigant nabízí zatím jen v hrstce podporovaných jazyků, dokonce pak ještě v menším množství, než v kolika je k dispozici Siri, která je přitom srdcem tohoto AI systému. V dubnu coby součást iOS 18.4 sice Apple přislíbil před pár dny pro Apple Intelligence přidání podpory dalších jazyků včetně francouzštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny (brazilské), španělštiny, japonštiny, korejštiny, čínštiny (zjednodušené) a angličtiny lokalizované pro Singapur a Indii, o češtině a potažmo i řadě dalších jazyků však zatím mlčí. Jak to s ní ale bude?

Odpověď na tuto otázku zná samozřejmě jen a pouze Apple a my vám ji tak v následujících řádcích rozhodně nenaservírujeme, ač bychom moc rádi. Faktem však je, že poslední tisková zpráva Applu vydaná minulý pátek nám mnoho radosti na tváři nevykouzlila. Pokud totiž Apple sledujete stejně jako my intenzivně a dlouho, pak víte, že je mistrem slovíčkaření, ve svých tiskových zprávách bedlivě zvažuje každé slovo a rád hodně věcí skrývá ze na první pohled nejasné, nekonkrétní fráze, aby měl možnost na co největší manévrování. Ostatně, přesně z toho důvodu rád používá při udávání termínů fráze jako „na jaře“, „brzy“, „později v tomto roce“, „na začátku příštího roku“ a tak podobně. Svůj slib pak zpravidla splní, jen ale nikdo neví, kdy přesně.

Na jeho tiskové zprávy je proto třeba se dívat vskutku bedlivě a v ideálním případě je mezi sebou porovnávat, zda z nich nemizí zásadní fráze, což se do jisté míry stalo i nyní. Když jsme totiž prozkoumali tiskové zprávě dotýkající se Apple Intelligence, téměř ve všech hovořil Apple v poznámkách pod čarou o tom, že podpora nových jazyků pro Apple Intelligence je v plánu pro letošek, přičemž v prosinci hovořil dokonce o tom, že „úvodní sada“ je naplánována na duben do iOS 18.4.

Z fráze „úvodní sada“ bychom chápali, že je pro letošek v plánu mnohem víc jazyků než jen ty, které Apple oznámil minulý pátek, což ve výsledku potvrdil Apple i v tiskovce vydané k oznámení iPhonu 16e. Tam dokonce v poznámkách pod čarou píše, že v průběhu roku přibudou další jazyky včetně vietnamštiny. Tímto jazykem přitom Siri doposud nemluví a zdá se tedy, že se po mnoha letech naučí další řeč. To by se mohlo zdá na první pohled pro české jablíčkáře velmi pozitivní, avšak nenechte se zmást. Vietnamsky totiž mluví ve světě přes 90 milionů lidí. Česká uživatelská základna se tedy může těmto číslům jen stěží rovnat.

To navíc stále není vše. Siri totiž v současnosti mluví těmito jazyky:

angličtina

španělština ​

​ francouzština ​

​ němčina ​

​ italština ​

​ japonština ​

​ čínština (mandarínská) ​

​ korejština ​

​ portugalština ​

​ ruština ​

​ dánština ​

​ holandština ​

​ švédština ​

​ thajština ​

​ turečtina ​

​ arabština ​

​ hebrejština ​

​ norština ​

​ finština ​

​ malajština ​

​ indonéština ​

Zatímco Apple Intelligence aktuálně podporuje nebo brzy podpoří následující jazyky:

angličtina (USA, Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Jižní Afrika, Spojené království, Indie, Singapur)

čínština

francouzština

němčina

italština

japonština

korejština

portugalština

španělština

vietnamština

Jak tedy můžete sami vidět, jazyků, kterými Siri plyně hovoří a rozumí jim je spousta, ale Apple Intelligence funguje či bude od dubna fungovat po téměř roce od svého představení zhruba v polovině z nich. Je sice pravda, že Apple přidává podporu jazyků pro Apple Intelligence vždy ve větším množství, o čemž svědčí i páteční tiskovka, ve které oznámil na 7 nových jazyků, ale zcela objektivně je třeba dodat, že se jedná jednak o jazyky z podstatně větší uživatelskou základnou, než je čeština, a hlavně o jazyky, které již Siri podporuje.

Apple má tedy v současnosti před sebou prakticky 100% v první řadě zavedení podpory Apple Intelligence v jazycích, kterým už Siri rozumí, protože se pro něj bude jednat o podstatně jednodušší úkol, než začít podporu budovat takříkajíc od píky. V poslední tiskové zprávě Applu navíc nezaznělo o tom, že se chystá v následujících měsících zavádění podpory nových jazyků nepíše ani čárka. Kalifornský gigant se v ní totiž omezil jen na frázi „Apple Intelligence se bude v následujících měsících rozrůstat o další funkce. Nových možností se dočká také Siri.“ Je proto velkou otázkou, zda má vůbec smysl doufat v to, že se v dohledné době české Siri a potažmo Apple Intelligence dočkáme. Dle našeho názoru spíš ne a upřímně bychom se nedivili, kdyby se zasekla i vietnamština. Apple by se totiž plány na její zavedení pravděpodobně rád pochlubil i ve své poslední tiskovce, kdyby bylo zavedení na pořadu dne.

Bez plnohodnotné podpory češtiny je přitom využití Apple Intelligence do značné míry naprosto nesmyslné a zbytečné. Jasně, editační nástroje ve fotkách, které vám dokáží vymazat ze snímku předmět a dokreslit za něj inteligentně pozadí, fungují samozřejmě bez ohledu na jazyk. Souhrny zpráv, webových článků či tvorba rychlých odpovědí na zprávy a maily, potažmo další věci, do kterých se míchá jazyk, jsou však pro běžného Čecha v cizojazyčné verzi naprosto nevyužité. A nikoliv proto, že bychom anglicky nebo jinými jazyky neuměli, ale proto, že aby vám například výše zmíněné inteligentní odpovědi ve zprávách či mailu fungovaly, museli byste vést konverzace v angličtině (potažmo jiném jazyku podporovaném Apple Intelligence). Zkrátka a dobře, dokud tu nebude plnohodnotná podpora češtiny na všech frontách, bude pro nás Apple Intelligence jen v mlze vzdálenou technologií zítřka.