Apple se chystá na novou éru umělé inteligence

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple bere Apple Intelligence čím dál vážněji a připravuje pro ni pořádnou hardwarovou základnu. Podle posledních úniků se totiž v cloudu Applu začínají objevovat servery poháněné čipy M5, které nahradí dosavadní M2 Ultra a posunou výkon infrastruktury, jež stojí za funkcemi Siri a dalšími cloudovými vychytávkami, na novou úroveň. Zároveň budou servery Applu připraveny na příliv nových AI funkcí, které má kalifornský gigant v nadcházejících letech představovat.

Podle dokumentace, kterou Apple tento týden zveřejnil, běží nové servery pod označením J226C a Apple je ve firmwaru pro iOS 26.4 už připravil na spolupráci s novou agentní architekturou, která má zajišťovat zpracování požadavků od Apple Intelligence. Konkrétní detaily zatím chybí, ale už samotná přítomnost kódu ukazuje, že Applu jde o rychlejší a efektivnější fungování jeho AI služeb. Není přitom náhodou, že se změny dějí právě teď. Apple totiž nedávno uzavřel zásadní dohodu s Googlem ohledně modelů Gemini, které budou Siri podporovat.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Historicky Apple provozoval své Private Cloud Compute servery na M2 Ultra s tím, že ačkoliv později přišla generace M3 Ultra, hardwarová aktualizace serverů poměrně překvapivě neproběhla. Plány na M4 servery se nakonec zřejmě nekonaly, takže přechod na M5 je logickým krokem dál. Navíc se hovoří o tom, že Apple chystá dedikované AI čipy pro servery, jejichž masová výroba má začít ve druhé polovině roku 2026 a nasazení v cloudu je plánováno na rok 2027.

Ve výsledku se však nejedná o žádné překvapující kroky. Apple totiž už v říjnu potvrdil, že staví vlastní Private Cloud Compute servery v továrně v Houstonu jako součást své obří investice do domácí infrastruktury, která má hodnotu 600 miliard dolarů. Zjednodušeně řečeno, Apple se připravuje na dobu, kdy Siri a Apple Intelligence opravdu přestanou být jen pomocníky v telefonu a stanou se plnohodnotnými cloudovými asistenty, schopnými pracovat rychleji, chytřeji a samostatněji než dosud.

