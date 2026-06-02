Nastavte si jedním klikem upomínku na start živého přenosu představení iOS 27

Již příští pondělí vypukne každoroční vývojářská konference Apple WWDC, na které se světu představí nový iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 i zbylé systémy, kterými kalifornský gigant na podzim nahradí své stávající verze. Pokud si nechcete tuto událost nechat ujít, ale jste zapomnětliví, nezoufejte. Apple totiž již na YouTube umístil odkaz na svůj živý přenos, který příští pondělí v 19:00 spustí a na který si můžete nastavit jako na každý jiný živý přenos na YouTube připomínku.
Nastavení připomínky pro start živého přenosu na YouTube je naprosto triviální záležitostí. De facto totiž stačí jen mít na YouTube účet a pak už se jen prokliknout na stránku živého vysílání, kde zvolíte „Chci dostávat oznámení„. Jakmile tak učiníte, YouTube vám se startem vysílání zašle notifikaci, kterou se lze na živé vysílání přímo prokliknout, takže jednak odpadne strach ze zapomenutí a jednak strach z toho, že byste video náhodou na této platformě nenašli. Na našem magazínu vám nicméně samozřejmě v následujících dnech ještě několikrát naservírujeme veškeré důležité informace o pondělní Keynote včetně těch ohledně živého vysílání.