Norton zavádí do ChatGPT ochranu před podvody založenou na AI

Od falešných SMS zpráv o doručení zásilky přes urgentní bankovní upozornění až po zprávy, které vypadají, jako by přišly od rodinných příslušníků, známých, kolegů či důvěryhodných značek – podvody se objevují v každodenním životě. Stále více lidí se proto obrací na nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT, s jednoduchou otázkou: „Je to pravé?“ Norton, přední značka v oblasti digitální bezpečnosti a ochrany soukromí společnosti Gen, proto zavádí svého asistenta Genie na ochranu proti podvodům založeného na umělé inteligenci přímo do chatbotu ChatGPT. Díky tomu budou uživatelé schopni identifikovat podvody už v reálném čase v rámci konverzace a činit tak bezpečnější rozhodnutí.
Nová aplikace Nortonu umožňuje uživatelům nahrát podezřelé e-maily, textové zprávy, obrázky nebo odkazy a získat okamžitě jasné informace o tom, zda je něco bezpečné, rizikové nebo zda se jedná rovnou o podvod. Kromě možnosti využívat asistenta Genie přímo v programech Norton tak mohou lidé získat stejně důvěryhodné informace o kyberbezpečnosti přímo v ChatGPT, ke kterému si už běžně chodí pro odpovědi.
„Umělá inteligence se rychle stává součástí našeho každodenního života. Lidé se již nyní ptají ChatGPT, zda na něco kliknout, zaplatit nebo odpovědět,“ říká produktová ředitelka společnosti Gen Leena Elias. „Zavedením asistenta Genie do ChatGPT vkládáme analýzu podvodů a rady Nortonu přímo do těchto konverzací. Kromě rozsáhlé ochrany, kterou lidé dostávají s produktem Norton 360, jim tak pomáháme činit bezpečnější rozhodnutí už v daném okamžiku.“
Podle zprávy Gen Threat Report více než 90 procent hrozeb zaměřených na lidi v roce 2025 pocházelo z podvodů, phishingu a falešných reklam. Mnoho z těchto útoků je navrženo tak, aby vypadaly obyčejně a přesvědčivě, takže je těžké poznat, kdy zprávě věřit a kdy si naopak držet odstup.
Pomoc při rozpoznávání podezřelých zpráv
Aplikace Norton v ChatGPT je navržena pro otázky, jež si lidé kladou každý den, například:
- „@Norton, v tomto e-mailu se píše, že pokud něco ihned neudělám, bude můj účet zablokován. Jedná se o podvod?“
- „@Norton, dostal jsem SMS o nedoručené zásilce s odkazem. Mám na něj kliknout?“
- „@Norton, tato zpráva vypadá, jako by byla od mé banky, ale něco mi na ní nesedí.“
- „@Norton, je tato online nabídka skutečná, nebo se někdo snaží ukrást moje údaje?“
Na rozdíl od nástrojů, které pouze kontrolují, zda odkaz není označen jako škodlivý, Norton zkoumá celý kontext zprávy. Kromě kontroly adresy URL a domény zkoumá také jazyk zprávy, její záměr a použité taktiky, aby odhalil časté podvodné praktiky, jako je vydávání se za jinou osobu, nátlak k rychlému jednání nebo žádost o citlivé informace. Poté jasně a srozumitelně vysvětlí, proč může být daná zpráva riskantní a jaké kroky je dobré podniknout, například neodpovídat, neklikat na odkaz nebo zprávu úplně smazat.
Bezpečnost přirozeně zapadající do každodenního života
Aplikace Norton v rámci ChatGPT je navržena tak, aby byla jednoduše použitelná. Každý uživatel ChatGPT do ní může vložit celou zprávu nebo obrázek a požádat Norton o pomoc běžným jazykem, stejně jako by požádal o radu svého známého nebo člena rodiny.
Umělá inteligence se stává běžnou součástí toho, jak lidé vyhledávají informace a činí rozhodnutí online. Zavedení aplikace Nortonu tak odráží širší posun v kyberbezpečnosti. Ochrana znamená pomáhat lidem odhalit podvody a další rizika dříve, než k nim dojde.
Jak používat Norton v ChatGPT
Nastavení zabere jen několik kroků:
- Přihlaste se do ChatGPT – Aplikace jsou k dispozici, jakmile se přihlásíte.
- Otevřete sekci Aplikace –Jděte do adresáře aplikací ChatGPT.
- Najděte a povolte Norton – Vyhledejte oficiální aplikaci Norton a kliknutím na Připojit ji povolte.
- Použijte @Norton ve svém chatu
Označte @Norton, kdykoliv potřebujete pomoc s kontrolou zprávy, e-mailu, odkazu nebo obrázku, nebo když máte otázky týkající se online bezpečnosti.
Norton v ChatGPT je dostupný v úrovních Free, Plus, Team a Enterprise všude, kde jsou podporovány aplikace. Pokud chcete aplikaci vyzkoušet, jděte na https://chatgpt.com/apps/ a vyhledejte Norton.