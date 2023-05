Úředník nechal vypustit přehradu, protože mu do ní spadl mobil

Co byste dělali, kdyby vám při pořizování selfie spadl váš smartphone do hluboké přehrady, jezera či třeba rybníka? Vsadíme se, že by se s ním prakticky každý z vás po sérii nadávek v nitru rozloučil a začal by záhy uvažovat nad tím, jaký telefon si místo toho ztraceného koupí. Takto přízemně však každý nepřemýšlí. Nádherným příkladem je indický úředník, který nechal kvůli utopenému telefonu vypustit nedávno přehradu.

Ano, čtete dobře. Indickému úředníkovi spadl při focení selfie do přehrady Kherkatta v indickém státě Čhattísghar jeho mobilní telefon za necelých 30 tisíc korun, což jej přimělo k nevídané záchranné akci. Svému okolí napovídal, že obsahuje tajná vládní data a musí být zachráněn, načež zalarmoval potápěče a později průmyslová čerpadla, která za tři dny odčerpaly z přehrady dva miliony litrů vody. To sice nakonec skutečně pomohlo, jelikož po prudkém snížení hladiny telefon ze dna na svého majitele přeci jen „vykoukl“, nicméně co čert nechtěl, byl vytopený natolik, že mu již nebylo pomoci. Ostatně, tři dny v několikametrové hloubce už chce buď pořádnou dávku štěstí, nebo vskutku tuhý kořínek, ideálně pak kombinaci obou těchto vlastností.

Ačkoliv se úředník snažil jednak celou situaci vysvětlit výše zmíněnými tajnými vládními daty uloženými v telefonu a jednak tím, že vodu z přehrady dostali farmáři, takže se vlastně vypouštělo „na dobrou věc“, pochopení od místních obyvatel, ale ani úřadů se nedočkal. V tuto chvíli je proto muž zbaven své funkce a až prošetření celého incidentu rozhodne o tom, zda se na svůj post vrátí či nikoliv. Pokud však nejsou indické úřady vyšetřující podobné šílenosti fanoušky mobilních telefonů, můžeme už nyní říci, že by si měl muž začít pomalu hledat novou práci – ideálně co nejdál od vody. Za podobný husarský kousek jej totiž znovu v práci s otevřenou náručí přivítá jen šílenec.