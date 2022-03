Spadl jí iPhone do záchodu, po 10 letech se z něj „ozval“ o pomoc

Pokud vám spadne telefon do záchodu, nejedná se rozhodně o nic příjemného. Podobné příběhy slyšel zřejmě každý z vás. Jakmile splachujete, vypadne vám z ruky či kapsy telefon, který je záhy poslán „na věčnost“, což se například stalo také u nás v rodině. Touto nepříjemnou „story“ se může chlubit taktéž Becki Beckmannová z Marylandu, jejíž telefon byl tímto způsobem do křemíkového nebe poslán již před dlouhými 10 lety. Tehdy si s tím hlavu příliš nelámala. Zkrátka pořídila nový a žila dál. Jak se ale zdá, její iPhone našel způsob, jak se ozvat ze záhrobí.

Nedávno začala se svým manželem slyšet z trubek podivné bouchání. Zpočátku tomu nevěnovali pozornost a vinu dávali pouze starému materiálu. Když ale problém přetrvával, rozhodl se manžel Becki Beckmannová do trubek nahlédnout. Svému objevu nemohl uvěřit. Jednalo se o iPhone, který do záchodu spadl před lety jeho ženě. Na fotografii pod tímto odstavcem se můžete podívat, jak telefon po 10 letech v trubkách vypadá (samozřejmě po očištění). Na první pohled není zřejmé, co je to za model. Jako nejpravděpodobnější se ale jeví iPhone 5. Na každý pád je příběh o to zajímavější, že Becki Beckmannová upustila svůj iPhone v roce 2012 zrovna z noci na Halloween. Máte také příběh se smartphonem spadlým do obdobných míst?