Jak zachránit utopený smartphone? Apple prozradil, zda jej má smysl dávat do rýže

Zřejmě každý z nás již někdy slyšel o tom, že utopený smartphone lze zachránit tak, že jej rychle vložíte do suché rýže a následně jí necháte, aby z telefonu „vytáhla“ přebytečnou vodu. Ačkoliv se jedná o již mnohokrát vyvrácený hoax, který může ve výsledku spíš uškodit nežli pomoci (jelikož drobná smítka, která mohou být mezi zrnky rýže, se mohou dostat do útrob telefonu a způsobit tak ještě větší trápení), mnozí uživatelé této „babské radě“ stále věří. Apple se s ní proto nyní rozhodl jednou provždy zatočit a to skrze podpůrný dokument, ve kterém radí, co dělat, když se vaše zařízení dostane do většího kontaktu s vodou. Poměrně zajímavé je přitom to, že dokument zveřejnil teprve 2. ledna letošního roku. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že až do letoška žili jablíčkáři v tomto směru v nevědomosti.

Apple ve svém dokumentu píše, že v takovém případě rozhodně:

Nesušte iPhone pomocí externího zdroje tepla nebo stlačeného vzduchu.

Nevkládejte do konektoru cizí předměty, například vatový tampon nebo papírový ručník.

Nevkládejte iPhone do sáčku s rýží. Drobné částečky rýže by tak mohly iPhone poškodit.

Správný postup, jak eliminovat riziko poškození zařízení vodou, je pak podle Applu následující:

Odpojte kabel od iPhonu a odpojte druhý konec kabelu od napájecího adaptéru nebo příslušenství. Kabel znovu nezapojujte, dokud nebudou iPhone i kabel zcela suché.

Osušte iPhone:

Jemným poklepáním iPhonem o ruku s konektorem směrem dolů odstraňte přebytečnou tekutinu. Nechte iPhone na suchém místě s proudícím vzduchem. Po alespoň 30 minutách zkuste iPhone nabíjet kabelem Lightning nebo USB-C nebo připojit příslušenství. Pokud se upozornění zobrazí znovu, v konektoru nebo pod kolíky kabelu je stále tekutina. Ponechte iPhone na suchém místě s prouděním vzduchu až jeden den. Během této doby můžete zkusit znovu nabíjet nebo připojit příslušenství. Úplné vysušení může trvat až 24 hodin. Pokud telefon vyschl, ale stále se nenabíjí, odpojte kabel od adaptéru a odpojte adaptér ze zásuvky (pokud je to možné) a poté je znovu připojte.

Pokud tyto základní rady nezafungují, zařízení je pravděpodobně poškozené a vám tak nezbude nic jiného než navštívit servis. Na rýži nicméně rovnou zapomeňte – mohla by totiž nadělat více škody než užitku, což už v tak svízelné situaci určitě nechcete.