Voděodolnost iPhone: Co udává Apple a jaká je realita?

Pořídíte-li si v současné době jakýkoliv nový iPhone, tak si můžete být jistí tím, že je voděodolný. Konkrétně jsou voděodolné veškeré iPhony 7 a novější, byť se u každého modelu může úroveň voděodolnosti lišit. Informace o voděodolnosti konkrétního modelu lze nalézt na stránkách Applu – zjistit můžete, jakou má certifikaci, společně s informace mi o tom, na jak dlouho a do jaké hloubky jej můžete ponořit. Postupem času se samozřejmě všechny specifikace posouvají dál a dá se tak tvrdit, že iPhone můžeme každým rokem ponořit na delší dobu do větší hloubky.

Jenže se ale pořád jedná o teorii a pouhá slova, která jsou napsaná na webu. Důležitá je v tomto případě především praxe, tedy zdali iPhone doopravdy vydrží určitou dobu v konkrétní hloubce, anebo zdali nikoliv. Nutno navíc podotknout, že Apple voděodolnost rozhodně neprezentuje tak, abyste s jablečným telefonem mohli bez váhání skočit do moře – právě naopak. Pokud se totiž voda dostane do útrob iPhonu a napáchá zde nějaké škody, tak vám Apple neuzná opravu na záruku. Záruka se totiž na poškození zařízení vodou nevztahuje. O tom si ale řekneme v další části tohoto článku. Pojďme se společně na voděodolnost iPhone podívat v praxi.

Zdroj: 9to5mac

Oficiální údaje o voděodolnosti

Ještě před tím, než se vrhneme na voděodolnost v praxi, tak si pojďme rychle shrnout, jak moc jsou jednotlivé iPhony voděodolné. Jak už bylo zmíněno výše, tak oficiálně jsou voděodolné veškeré iPhony 7 a novější. Úroveň voděodolnosti se u jednotlivých modelů liší. Níže jsme si proto pro vás připravili tabulku, ve které lze jednoduše zjistit hodnocení voděodolnosti, společně s informacemi o maximální hloubce a době.

Certifikace – hodnocení Maximální hloubka Maximální doba iPhone 12 (mini) IP68 podle IEC 60529 6 metrů 30 minut iPhone 12 Pro (Max) IP68 podle IEC 60529 6 metrů 30 minut iPhone 11 IP68 podle IEC 60529 2 metry 30 minut iPhone 11 Pro (Max) IP68 podle IEC 60529 4 metry 30 minut iPhone SE (2020) IP67 podle IEC 60529 1 metr 30 minut iPhone XS (Max) IP68 podle IEC 60529 2 metry 30 minut iPhone XR IP67 podle IEC 60529 1 metr 30 minut iPhone X IP67 podle IEC 60529 1 metr 30 minut iPhone 8 (Plus) IP67 podle IEC 60529 1 metr 30 minut iPhone 7 (Plus) IP67 podle IEC 60529 1 metr 30 minut

Jaká je realita?

Ve výše uvedené tabulce se tedy můžete dočíst více o tom, jak jsou jednotlivé jablečné telefony odolné proti vodě. Jak už to tak ale bývá, tak realita je jiná. Většina z vás nyní nejspíše očekává, že je ve skutečnosti voděodolnost horší, jenže on je opak pravdou. Pokaždé, když Apple představí nový iPhone, tak se do pár dní na internetu objeví všemožné testy voděodolnosti, ve kterých jablečné telefony excelují. Ve většině případech nemají nové telefony od Applu problémy s tím, aby vydržely ve vodě v předepsaných podmínkách – to se dá očekávat. Pravdou ale je, že si iPhony poradí i s několikanásobně horšími podmínkami. Jedinci, kteří voděodolnost testují, nemají problém s ponořením iPhonu (společně s kamenem jako zátěží) do hlubokých jezer, tedy do hloubky několika deseti metrů, a to dokonce na několik hodin či dnů. Po této době dochází k vytažení telefonu zpět na povrch, kde se ukáže, že je vše perfektně funkční.

Je nutné zmínit, že takto vysokou odolnost proti vodě lze získat doopravdy pouze u novějších zařízení. Je dosti pravděpodobné, že kdybyste aktuálně do hlubokého jezera na několik hodin ponořili starý iPhone X, tak jej vytáhnete nefunkční. Určitě se nyní ptáte, proč tomu tak je. Odolnost proti vodě musí být něčím zajištěna – v případě iPhonů se jedná například o lepení, které se nachází mezi displejem a tělem telefonu, dále o speciální těsnící gumičku, která se nachází na šuplíčku pro SIM kartu, popřípadě o speciální mřížky, které proti vniknutí vody chrání otvory pro reproduktory ve spodní části telefonu… a další. Postupem času a využíváním se všechny tyto součásti, které zajišťují voděodolnost, opotřebovávají a ztrácí své vlastnosti. Z toho důvodu je pravděpodobnější, že nový iPhone 12 toho ve vodě vydrží více než iPhone, který je starý několik let. Tak stejně může ochranné součásti negativně ovlivnit například sůl v moři, popřípadě pokud se s iPhonem rádi sprchujete, tak i mýdlo či šampon.

Zdroj: Unsplash

Tak stejně je nutné počítat s tím, že svou voděodolnost ztratí zařízení, které je nějakým způsobem poškozené. Ať už máte například prasklý displej nebo zadní část, popřípadě pokud máte tělo iPhonu nějakým způsobem ohnuté, tak nemůžete počítat s tím, že zařízení zůstane i nadále voděodolné. Berte na vědomí, že se voda do zařízení může dostat doopravdy jednoduše a i ta nejmenší prasklinka na displeji může způsobit, že se z vašeho zařízení stane nepoužitelná cihla. A nemusí to být hned, klidně za několik dní, týdnů či měsíců. Začne totiž vznikat koroze, která se postupně začne čím dál tím více „rozlézat“. A jednoho dne se rozleze tak moc, až to zapříčiní nefunkčnost celého zařízení.

Voděodolnost a vodotěsnost

Jak už jsem jednou zmínil, tak jsme se na našem magazínu voděodolnosti věnovali už několikrát. V těchto článcích navíc často poukazujeme na to, že voděodolnost není to samé jako vodotěsnost. Vzhledem k tomu, že se stále najdou jedinci, kteří si myslí, že jsou tyto pojmy totožné a zaměnitelné, tak mám potřebu rozdíly ještě jednou vysvětlit i v rámci tohoto článku. Když je tedy zařízení voděodolné, tak to znamená, že dokáže odolávat vodě, a to za určitých podmínek. Jakmile podmínky porušíte, tak se může stát, že se do útrob voda stejně dostane. Co se pak týče vodotěsnosti, tak se jedná o pojem, kdy je konkrétní zařízení nebo věc kompletně chráněná proti vodě a neexistuje způsob, pomocí kterého by se voda do útrob mohla dostat. Takové vodotěsné zařízení by nesmělo mít například žádné konektory či otvory a zpracováno by muselo být z jediného kusu materiálu. iPhone disponuje otvory pro reproduktory, nabíjecím konektorem a navíc k tomu není zhotoven z jednoho kusu, takže existuje mnoho cest, kterými se voda dovnitř může dostat. Apple se tedy snaží za pomoci různých způsobů udělat jablečné telefony voděodolnými, nikoliv vodotěsnými.

Zdroj: Apple

Proč Apple neuznává reklamace?

Na začátku tohoto článku jsem uvedl, že Apple neuznává reklamaci zařízení v případě, že se do něj dostane voda, a to i přesto, že u svých zařízení propaguje voděodolnost. To, zdali se voda do útrob iPhonu dostala, mohou technici v Applu zjistit velmi jednoduše. V těch nejslabších místech, ve kterých je nejpravděpodobnější, že se nimi protlačí voda, se nachází speciální papírky, které mají bílou barvu, avšak po kontaktu s vodou ihned zčervenají. Pokud tedy technik uvidí červenou, tak ihned ví, že nemusí nic dalšího řešit. Z pohledu uživatele se tohle může zdát jako „sviňárna“, jenže postavte se do role Applu. Zákazníci vám v takovém případě začnou na reklamaci donášet vodou poškozené telefony. Jen těžko zjistíte, zdali se voda do zařízení náhodou nedostala chtěně tak, aby spotřebitel získal nové, popřípadě kompletně opravené zařízení. Stejně tak je těžké spekulovat nad tím, zdali náhodou zařízení není tak moc poškozené, že mohlo dojít k vniknutí vody do útrob zařízení právě v důsledku poškození.

Závěr

Voděodolnost u jablečných telefonů je tedy nutné brát s určitou rezervou. Určitě bych vám doporučil, abyste svůj voděodolný iPhone schválně a vědomě zbytečně nevystavovali vodě, byť se může jednat o oxymóron. Jen tak si můžete být stoprocentně jisti, že se dovnitř zařízení nedostala kapka vody, která za nějakou dobu může způsobit neplechu. Na druhou stranu ale můžete mít svým způsobem klidné spaní v případě, že vám voděodolný a nepoškozený iPhone upadne na pár sekund do vody, ze které ji ihned vylovíte. Zkrátka a jednoduše, jedná se spíše o loterii a štěstí. Všeobecně byste z vody neměli mít strach u nového iPhonu, který je starý jen pár měsíců. Za slovo nás ale rozhodně neberte, jelikož stát se může cokoliv – klidně může být z výroby špatně aplikovaná nějaká součást, která se stará o voděodolnost.