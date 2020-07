Voda v iPhone: Jak postupovat, když váš telefon utopíte

V posledních dnech jsme vás na našem magazínu informovali o tom, jak si iPhone či Apple Watch „rozumí“ s vodou. Novější modely jablečných telefonů mají certifikaci IP, která udává, jak moc je zařízení odolné proti prachu a proti vodě. Tato certifikace je však platná pouze tehdy, pokud není zařízení nějakým způsobem poškozené. Pokud máte uprostřed displeje díru, tak je prostě jasné, že se voda dovnitř iPhonu dostane. V tomto článku se společně podíváme na to, jak se zachovat v případě, že vám iPhone či jiný smartphone bez voděodolnosti spadne do vody, abyste co možná nejvíce zvýšili šanci na jeho záchranu.

Hned na začátek je nutné podotknout, že ochranou proti vodě nedisponují všechny iPhony 6s a starší, společně s iPhony, které jsou poškozené (například prasklý displej či záda) anebo opravované. Při opravách totiž vždy dochází k otevření zařízení, čímž se poruší ochranná lepivá vrstva, která slouží k tomu, aby se voda nedostala dovnitř zařízení. V případě, že se vám tedy podaří nějakým způsobem zařízení „utopit“, například tak, že vám spadne do bazénu, do záchodu, anebo kamkoliv jinam, tak je nutné jednat rychle, avšak s chladnou hlavou a bez panikaření.

Jak postupovat, když váš smartphone utopíte

Ihned poté, co vaše zařízení spadne do vody, tak je nutné jej urychleně vytáhnout, aby se minimalizoval objem vody, který se dostane dovnitř těla. Po urychleném vytáhnutí je nutné, abyste zařízení okamžitě vypnuli, ať to stojí co to stojí. Vypnutím zařízení zamezíte možnému zkratu a ostatnímu poškození hardwaru. Po vypnutí zařízení jej musíte alespoň 48 hodin nechat na nějakém vzdušném místě, kde často fouká – v úvahu připadá například parapet. Vyhněte se však takovému místu, na kterém vzniká vysoká teplota – přímé slunce anebo třeba topení rozhodně nepřipadá v úvahu. Po 48 hodinách se zařízení pokuste zapnout. V případě, že se zapnout podařilo, tak máte vyhráno. Pokud se zařízení nezapne, tak to ještě nutně neznamená, že odešlo do věčných lovišť – dost možná je jednoduše vybité. Zkontrolujte tedy Lightning konektor, zdali se v něm nenachází voda, a poté zařízení nechte nějakou dobu nabíjet. Pokud ani po několika desítkách minut nevidíte známky života, tak bohužel přišel na řadu ten nejhorší scénář.

Pokud to umíte, tak zařízení rozeberte

V případě, že patříte uživatele, kteří už někdy nějaký iPhone opravovali a víte, jakým způsobem lze zařízení rozebrat, tak můžete využít ještě jeden mezikrok. Ihned poté, co vaše zařízení vytáhnete z vody a vypnete jej, tak se pokuste ze zařízení vyjmout baterii. Po vyjmutí nechte zařízení otevřené po dobu zmíněných 48 hodin, ideálně na nějakém vzdušném místě. Dávejte si ale pozor na to, aby se dovnitř zařízení nedostalo zbytečně moc prachu. Před opětovným složením zkuste viditelný prach alespoň trošku otřít štětečkem či jinou pomůckou. Po složení zařízení vyzkoušejte zapnout, popřípadě nabít. V tomto případě máte o něco větší šanci, že se zařízení probudí a bude ještě nějakou dobu fungovat.

Pokud si na rozebrání netroufáte, je samozřejmě lepší přenechat tuto činnost odborníkům. Skvělou volbou je například servis Prime Servis, který lze bez nadsázky označit za jedničky v tomto oboru. Opravit totiž zvládá jak iPhony, tak třeba i iPady, MacBooky a další elektroniku. Za vyzdvihnutí u něj navíc stojí i to, že jeho technici dokáží opravit i vytopené displeje a další součástky, díky čemuž lze při opravě zařízení velmi slušně ušetřit. A pokud telefon takříkajíc odplul do věčných lovišť a jeho oprava již nedává smysl, v servisu vám z něj dokáží zachránit data, jelikož jsou i v tomto směru opravdoví specialisté.

Život smartphonu po utopení je loterií

Pokud se váš iPhone či jiný smartphone dostane do styku s vodou, tak je jeho budoucí život spíše loterií. V některých případech může zařízení v následujících týdnech začít korodovat a postupně se kazit, v jiných případech zase může zařízení fungovat bez sebemenších problémů po dobu několika dalších let. Vše je v tomto případě doopravdy jen o štěstí a o tom, kam všude se voda dostala a kde popřípadě po vysušení zůstala. Na závěr tohoto odstavce bych ještě rád zmínil, že rozhodně není voda jako voda. Sladká a chemicky ošetřená voda je svým způsobem méně „agresivní“, než voda slaná. Právě slaná voda totiž leptá zmíněnou lepící vrstvu, kterou může kompletně poškodit. Poté už vodě prakticky nic nebrání tomu, aby se dostala dovnitř zařízení, kde způsobí paseku.

Mýty o vysoušení iPhonu

Na internetu najdete nespočet návodů, které vám mají poradit, jakým způsobem můžete vaše zařízení vysušit poté, co se dostalo do styku s vodou. Nutno ale podotknout, že je většina těchto návodů k ničemu. Až tedy například uvidíte návod, který vám poradí telefon vložit do rýže, čímž má dojít k nasátí vlhkosti, tak jej přestaňte číst. Rýže vám žádným způsobem ve vysoušení nepomůže, a to kvůli povrchovému napětí, které rýži nedovolí vodu vysát. Tak stejně zapomeňte na okamžité zapnutí zařízení po několika minutách či hodinách – iPhone musí doopravdy prvně pořádně vyschnout. Pokud by se voda dostala do kontaktu s obvodem pod proudem, tak by došlo ke zkratu (nejčastěji celé základní desky). Třetí mýtus je pokládání zařízení na topení a podobná místa s vysokou teplotou. Zatímco například prádlo u topení uschne rychleji, tak v případě vysoušení zařízení si rozhodně nepomůžete. Může dojít ke zničení baterie, anebo ke zvlnění celého těla zařízení.