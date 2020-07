Komentář: Apple nabádá uživatele k mytí rukou s Apple Watch. Poškození vodou ale nereklamuje

Pokud patříte mezi nadšence, kteří sledují každý krok jablečné společnosti, tak vám určitě neuniklo představení nových operačních systémů. Konkrétně k představení těchto systémů, v čele s iOS 14, došlo již před několika týdny, a to v rámci vývojářské konference WWDC20. Kalifornský gigant již tradičně po dobu několika let ihned po skončení konference dává vývojářům možnost, aby si stáhli první vývojářské beta verze nově představených operačních systémů. Letos tomu samozřejmě nebylo jinak a vývojáři si mohli ihned vyzkoušet iOS a iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14.

Největšího počtu novinek jsme se dočkali především v iOS a iPadOS, po designové stránce letos exceloval nový macOS, který si mnoho testujících uživatelů pochvaluje. Novinkám se však nevyhnuly ani ostatní operační systémy. V rámci watchOS 7 mohou uživatelé začít využívat funkci pro sledování spánku, přibyla také možnost pro sdílení ciferníků a v neposlední řadě speciální obrazovka, která se objeví při mytí rukou. Právě tato poslední zmíněná funkce si vysloužila lehkou kontroverzi, a to především kvůli ne tak dobré funkčnosti. Obrazovka s 20sekundovým odpočtem se má automaticky zobrazit pomocí sledování pohybu rukou a pomocí mikrofonu, který má zaznamenat zvuk vody. Momentálně ale není nic zvláštního na tom, že se obrazovka objeví například při škrábání brambor. Prozatím je však watchOS 7 a další systémy v rané fázi vývoje a je tak nějak jasné, že budou všechny funkce vylepšeny a zdokonaleny.

Voděodolnost jablečných zařízení

Pojďme se teď ale na funkci, která detekuje umývání rukou, podívat z jiné stránky. Pokud vlastníte Apple Watch anebo třeba iPhone, tak určitě víte, že jsou tato zařízení prachuodolná a voděodolná. Jak moc jsou zařízení proti těmto vlivům odolná určuje certifikace IP, anebo standard ISO. Ku příkladu, nejnovější iPhone 11 Pro disponuje certifikací IP68, díky čemuž je plně odolný proti prachu a zároveň dokáže odolat ponoření do vody až do hloubky 4 metrů po dobu 30 minut. Apple Watch Series 2 a novější poté splňují standard ISO 22810:2010 – měly by být kompletně odolné proti prachu a odolat by měly vodě až do hloubky 50 metrů.

Voděodolnost není vodotěsnost

Co si budeme nalhávat, tato čísla jsou vcelku sebevědomá a uživatelé by se neměli vůbec bát svůj iPhone potopit, anebo se s sprchovat s Apple Watch. Je tady ale hned několik důvodů, proč to uživatelé nedělají – a jeden z nich je velmi důležitý. Hned na začátek je nutné podotknout, že existuje rozdíl mezi slovy voděodolnost a vodotěsnost. Zatímco voděodolné zařízení vodě pouze do určité míry odolává, tak do vodotěsného zařízení jednoduše vodu nedostanete, ani kdybyste chtěli. A iPhone, potažmo také Apple Watch, má do vodotěsnosti opravdu daleko. Co se týče důvodů, tak některým uživatelům je jednoduše proti srsti, aby elektroniku namáčeli do vody. Dalším důvodem je fakt, že mají uživatelé nějakým způsobem poškozený iPhone či Apple Watch – asi není třeba zmiňovat, že pokud je zařízení poškozené, ohnuté, anebo pokud má vyměněný displej či jakoukoliv jinou část, tak že o status voděodolnosti přišlo.

Apple na poškození způsobené tekutinou neposkytuje záruku

Výše jsme vám uvedli ty méně časté důvody, proč lidé iPhone či Apple Watch nenamáčí do vody. Tím nejhlavnějším důvodem ale je, že se záruka od Applu nevztahuje na poškození zařízení tekutinou. To znamená, že pokud váš iPhone či Apple Watch namočíte do vody, která se nějakým způsobem dostane dovnitř zařízení, a poté zařízení odnesete na reklamaci, tak vám ji Apple (či autorizovaný servis) ihned zamítne.

To, že bylo zařízení v kontaktu s tekutinou, lze poznat velmi jednoduše pomocí speciálních papírků, které jsou rozmístěny v těch nejméně odolných místech proti vodě – například u slotu na SIM kartu, u konektorů, apod. Pokud tento papírek přijde do styku s tekutinou, tak změní svou barvu z bílé na červenou. Servis tak ihned ví, že došlo k poškození tekutinou. Zdá se vám to jako paradox? Rozhodně nejste sami. Možná si říkáte, že by Apple jednoduše neměl propagovat něco, čemu očividně sám nevěří. Jak už jsem jednou zmínil, tak voděodolnost prostě není vodotěsnost. iPhone i Apple Watch by měly (slovíčko měly je opravdu důležité) odolat vodě, a pokud se cokoliv stane a vodě neodolají, tak se Apple tímto prostě a jednoduše kryje.

Dá se tedy říct, že si Apple v případě voděodolnosti lehce protiřečí a celá tato situace se dá považovat za jakýsi začarovaný kruh. Při mytí rukou si samozřejmě umýváte především dlaně a prsty a Apple Watch se nemusí dostat do přímého styku vodou. Když ale nastane shoda náhod, tak se může bez problémů stát, že jablečné hodinky minimálně postříkáte a při nejhorším na krátkou dobu namočíte. Opět, když nastane další shoda náhod, tak se může voda dostat dovnitř Apple Watch a celé je poškodit. Apple vám v tomto případě jednoduše nedá ani korunu.

Závěr

Když to celé zjednodušíme, tak to je naprosto stejné, jako byste si koupili auto, automobilka vás s ním nutila driftovat a zároveň by driftování s vozidly propagovala. Pokud by se ale s autem něco při driftování stalo, tak by vám na záruku nikdo nic neopravil. Je tedy otázkou, zdali si Apple tuto funkci (provokaci?) ve watchOS 7 nemohl odpustit. Celé mi to přijde jako přehnaná a vynucená reakce na koronavirus. To, že mají lidé dodržovat hygienu, jsme se učili už v mateřské školce a každý člověk tak nějak ví, že by si měl ruce sám od sebe několikrát denně mýt. A není k tomu potřeba nějaká aplikace, která vám po 20 sekundách napíše „dobrá práce“, a vy při tom tak nějak riskujete poškození celého zařízení, které vám Apple v té nejhorší situaci stejně neopraví. Jaký máte na tuto funkci s ohledem na neposkytnutí záruční opravy v případě poškození tekutinou názor vy? Dejte nám to vědět do komentářů.