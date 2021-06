Nalezený iPhone: 5 kroků, díky kterým se vám jej podaří vrátit původnímu majiteli

Nalezený iPhone – takto zní fráze, kterou může čas od času vyhledat každý z nás. I když se to neděje bůhvíjak často, tak se můžete ocitnout v situaci, kdy někde najdete ztracený iPhone. Mnoho uživatelů absolutně netuší, jakým způsobem se při nalezení jablečného telefonu mají zachovat. Někteří jedinci dokonce nechtějí mít s nalezením iPhonu nic společného, jelikož s tím vznikají „další zbytečné starosti“. Nejlépe však uděláte v případě, že si nalezený jablečný telefon vezmete s sebou a pokusíte se nějakým způsobem identifikovat a kontaktovat majitele. Pokud se vše povede podle plánu, tak kromě dobrého pocitu můžete získat nějakou odměnu, což rozhodně není od věci. Jestliže tedy v budoucnu naleznete iPhone, tak vám tento článek může posloužit jakožto ideální rozcestník – podíváme se totiž na to, co byste po nalezení iPhonu měli a neměli udělat.

Zkontrolujte, zdali je iPhone uzamčený

Jakmile se vám podaří najít nějaký ztracený iPhone, tak se hned na začátek podívejte, zdali je uzamčený. V případě, že se vám iPhone nedaří pomocí tlačítka zapnout, tak jej vezměte domů a po zkontrolování nabíjecího konektoru se pokuste o nabití. Pokud je iPhone ztracený dlouhou dobu, tak může být vybitý klidně několik dlouhých dní, týdnů či měsíců. V takovém případě se baterie ocitne v hlubokém vybití a může trvat klidně několik desítek minut, dokud zařízení nenaskočí. Jestliže je iPhone odemčený, tak přejděte do Kontaktů, popřípadě do výpisu hovorů, zavolejte některé z osob a snažte se přijít na to, komu zařízení patří.

Zdroj: Apple

Nachází se iPhone v režimu ztráty?

Pokud jste nalezený iPhone zapnuli a namísto klasické uzamčené obrazovky se objevila informace o tom, že se iPhone nachází v režimu ztráty, tak zbystřete. Režim ztráty může nastavit samotný uživatel, který iPhone ztratil, a to přes webové rozhraní služby iCloud. Při nastavení tohoto režimu se iPhone kompletně uzamkne, každopádně je možné na uzamčené obrazovce zobrazit vzkaz. Mnoho jedinců v takovém případě do vzkazu přidá nějaké kontaktní údaje, například telefonní číslo, e-mail, profil na sociální síti, apod. Jestliže tedy ve vzkazu vidíte formu nějakého kontaktu, tak na něj ozvěte a pokuste se domluvit na vrácení.

Zeptejte se Siri na majitele

Podle toho, jakým způsobem je iPhone nastavený, tak můžete na uzamčené obrazovce využít Siri. Někteří uživatelé si možnost využití Siri na uzamčené obrazovce z důvodu bezpečnosti deaktivují. Za zkoušku ale rozhodně nic nedáte. Jestliže se vám tedy nedaří majitele zařízení identifikovat, tak se Siri zkuste zeptat, komu zařízení patří. Stačí, abyste podrželi tlačítko plochy, popřípadě boční tlačítko, čímž se zobrazí rozhraní Siri. Té poté řekněte příkaz „Who owns this phone?“. Pokud je to možné, tak vám Siri na displeji telefonu ukáže kontaktní kartu majitele, společně se jménem, příjmením, telefonním číslem a dalšími informacemi. Tyto informace vám mohou skvěle posloužit ke kontaktování majitele.

Projděte Facebook a další sociální sítě

Jestliže se vám podaří najít jméno majitele iPhonu, tak se vrhněte na sociální sítě a pokuste se jej vyhledat. Mnoho z nás používá například Facebook, popřípadě Instagram. Na všech těchto sociálních sítích můžete vyhledávat pomocí jména. Pokud bylo k jednomu jménu vyhledáno více jedinců, tak se pokuste nějakým způsobem zjistit, který z dotyčných mohl o iPhone přijít. Například na Instagramu si otevřete také příběhy, ve kterých se dotyčný jedinec mohl zmínit o tom, že se mu podařilo ztratit iPhone. Jestliže se vám identifikace nepodaří, tak zkuste napsat všem těmto jedincům a informovat je o tom, že jste našli iPhone s konkrétním jménem. Rozhodně ale iPhone neodešlete prvnímu jedinci, který vám napíše, že mu telefon patří. Zeptejte se, o jaký typ iPhonu se jedná, a také na barevnou variantu. Pokud má iPhone na sobě obal, tak se zeptejte na jeho vzhled, popřípadě se zkuste poptat na další „rysy“, které identifikaci pomohou – třeba různé poškození, prasklý displej, apod.

Co byste rozhodně neměli dělat

Výše jsme se společně podívali na čtyři body, které vám mají pomoci v případě, pokud jste našli iPhone. Existují ale také body, které byste rozhodně po nalezení iPhonu provádět neměli. Jestliže se vám ihned nepodaří majitele iPhonu identifikovat, tak zařízení rozhodně nevyhazujte. Jednak se může dotyčný ozvat později, a jednak jsou součástí iPhonu různé součástky, které je možné recyklovat. Pokud je zařízení uzamčené aktivačním zámkem, tak jej rozhodně neprodávejte, jelikož kupec nebude schopný iPhone používat. Existují různé způsoby, pomocí kterých lze aktivační zámek odstranit, avšak ani v jednom případě nebude možné iPhone využívat na sto procent. V poslední řadě je nutné zmínit, že vám Apple rozhodně nepomůže s identifikací majitele zařízení. Pokud vás tedy napadlo zavolat na telefonickou podporu Applu, tak se jedná o ztracený čas.

