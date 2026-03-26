To tu dlouho nebylo! Apple vydal aktualizaci dokonce i pro stařičké Apple Watch 3

Apple sice většinu pozornosti soustředí na nejnovější systémy, občas ale vydá aktualizaci i pro zařízení, která už dávno nepatří mezi aktuální generaci. Přesně to se stalo nyní u Apple Watch. Společnost v tichosti vydala drobné aktualizace starších verzí watchOS, jejichž jediným cílem je zajistit, aby některé důležité služby fungovaly i v dalších letech.
Nezbytný update
Apple uvolnil aktualizace watchOS 5.3.10 a watchOS 8.8.2. Nejde o velké upgrady plné novinek – ve skutečnosti mají jediný praktický úkol: prodloužit platnost bezpečnostního certifikátu, který je nutný pro fungování některých systémových služeb. Bez této úpravy by po určitém datu přestaly na starších Apple Watch fungovat funkce jako:
- aktivace zařízení
- iMessage
- FaceTime
Původní certifikát měl totiž vypršet v lednu 2027. Aktualizace proto jeho platnost prodlužuje, aby zmíněné služby fungovaly dál bez přerušení. V praxi to znamená jednoduchou věc: pokud máte starší Apple Watch a aktualizaci nainstalujete, hodinky budou schopné tyto služby používat i po roce 2027.
Na své si přijdou i majitelé nejstarších modelů
Apple vydal dvě různé aktualizace podle generace hodinek.
watchOS 5.3.10 je určen pro ty úplně nejstarší modely:
- Apple Watch Series 1
- Apple Watch Series 2
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch Series 4
watchOS 8.8.2 pak dostaly novější, ale už nepodporované generace:
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch SE (1. generace)
Zajímavé je, že Series 3 a Series 4 se objevují v obou seznamech. Tyto modely totiž existují v konfiguracích, které mohou běžet na různých verzích systému.
Poslední aktualizace?
U některých hodinek jde zároveň o úplně poslední verzi systému, kterou mohou kdy dostat. Například watchOS 8 je poslední podporovaný systém pro Apple Watch Series 3. Tyto hodinky už novější verzi nedostanou, takže podobné bezpečnostní aktualizace jsou jediný způsob, jak Apple udržuje jejich základní funkčnost. Podobná situace platí i pro ještě starší modely. watchOS 5 je poslední systém, který lze použít například při spojení s iPhony jako iPhone 5s, iPhone 6 nebo iPhone 6 Plus. Samotné Apple Watch Series 1 a Series 2 sice podporují i watchOS 6, ale k jeho instalaci je potřeba alespoň iPhone 6s nebo novější.