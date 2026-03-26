Zavřít reklamu

To tu dlouho nebylo! Apple vydal aktualizaci dokonce i pro stařičké Apple Watch 3

Apple Watch
A. Amaya Tomanová
0

Apple sice většinu pozornosti soustředí na nejnovější systémy, občas ale vydá aktualizaci i pro zařízení, která už dávno nepatří mezi aktuální generaci. Přesně to se stalo nyní u Apple Watch. Společnost v tichosti vydala drobné aktualizace starších verzí watchOS, jejichž jediným cílem je zajistit, aby některé důležité služby fungovaly i v dalších letech.

Nezbytný update

Apple uvolnil aktualizace watchOS 5.3.10 a watchOS 8.8.2. Nejde o velké upgrady plné novinek – ve skutečnosti mají jediný praktický úkol: prodloužit platnost bezpečnostního certifikátu, který je nutný pro fungování některých systémových služeb. Bez této úpravy by po určitém datu přestaly na starších Apple Watch fungovat funkce jako:

  • aktivace zařízení
  • iMessage
  • FaceTime

Původní certifikát měl totiž vypršet v lednu 2027. Aktualizace proto jeho platnost prodlužuje, aby zmíněné služby fungovaly dál bez přerušení. V praxi to znamená jednoduchou věc: pokud máte starší Apple Watch a aktualizaci nainstalujete, hodinky budou schopné tyto služby používat i po roce 2027.

Na své si přijdou i majitelé nejstarších modelů

Apple vydal dvě různé aktualizace podle generace hodinek.

watchOS 5.3.10 je určen pro ty úplně nejstarší modely:

  • Apple Watch Series 1
  • Apple Watch Series 2
  • Apple Watch Series 3
  • Apple Watch Series 4

watchOS 8.8.2 pak dostaly novější, ale už nepodporované generace:

  • Apple Watch Series 3
  • Apple Watch Series 4
  • Apple Watch Series 5
  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch Series 7
  • Apple Watch SE (1. generace)

Zajímavé je, že Series 3 a Series 4 se objevují v obou seznamech. Tyto modely totiž existují v konfiguracích, které mohou běžet na různých verzích systému.

Apple Watch SE 32 Apple Watch SE 32
Apple Watch SE 35 Apple Watch SE 35
Apple Watch SE 39 Apple Watch SE 39
Apple Watch SE 36 Apple Watch SE 36
Apple Watch SE 34 Apple Watch SE 34
apple watch series 3 04 apple watch series 3 04
apple watch series 1 fb apple watch series 1 fb
apple watch series 4 apple watch series 4
apple watch series 4 fb apple watch series 4 fb
Apple Watch Series 4 10.14.23 Apple-Watch-Series-4-10.14.23
apple watch series 4 side view apple watch series 4 side view
Vstoupit do galerie

Poslední aktualizace?

U některých hodinek jde zároveň o úplně poslední verzi systému, kterou mohou kdy dostat. Například watchOS 8 je poslední podporovaný systém pro Apple Watch Series 3. Tyto hodinky už novější verzi nedostanou, takže podobné bezpečnostní aktualizace jsou jediný způsob, jak Apple udržuje jejich základní funkčnost. Podobná situace platí i pro ještě starší modely. watchOS 5 je poslední systém, který lze použít například při spojení s iPhony jako iPhone 5s, iPhone 6 nebo iPhone 6 Plus. Samotné Apple Watch Series 1 a Series 2 sice podporují i watchOS 6, ale k jeho instalaci je potřeba alespoň iPhone 6s nebo novější.

Zdroj
Diskuze

Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.