Vyšel watchOS 26.4, na Apple Watch přináší pár užitečných drobností

Apple pokračuje ve vysokém tempu aktualizací, přičemž tentokrát přichází na řadu watchOS 26.4. Jde už o čtvrtou větší aktualizaci systému pro Apple Watch od jeho loňského vydání, přičemž od verze 26.3 uběhl zhruba měsíc a půl.
Novinku si můžete stáhnout klasicky přes aplikaci Watch na iPhonu s iOS 26.4 v sekci Obecné a Aktualizace softwaru, případně přímo v Nastavení na hodinkách. Jen je potřeba myslet na to, že Apple Watch musí mít alespoň 50 % baterie a být připojené k nabíječce, jinak instalace neproběhne.
Fotogalerie
Samotná aktualizace nepřináší žádné revoluční změny, ale pár drobností, které potěší v každodenním používání. V aplikaci Cvičení si nově spustíte workout rychleji, stačí klepnout přímo na ikonku konkrétní aktivity a nemusíte se zdržovat dalším potvrzováním. Přibylo také osm nových emoji, mezi kterými najdete třeba kosatku, trombon, baletku nebo trochu bizarně vypadající deformovaný obličej.
Apple navíc přidal podporu pro novou generaci AirPods Max a jako tradičně nechybí ani opravy chyb a bezpečnostní záplaty. Nejde tedy o update, který by vám změnil život, ale spíš o další krok k tomu, aby Apple Watch fungovaly o něco svižněji a příjemněji než doteď.