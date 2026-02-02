Zavřít reklamu

Apple Watch znovu překvapují. Po srdečním zákroku mohou pacientům ušetřit hospitalizaci

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Nová studie naznačuje, že Apple Watch mohou sehrát významnou roli v péči o pacienty po ablaci fibrilace síní (AFib). Nejde přitom o změnu samotného zákroku, ale o to, jak efektivně jsou pacienti sledováni v období po něm. Výsledky ukazují, že pravidelné, pacientem iniciované záznamy EKG vedou k dřívějšímu odhalení návratu arytmie a zároveň ke snížení neplánovaných hospitalizací. Studii provedli výzkumníci ze St Bartholomew’s Hospital v Londýně a její závěry byly publikovány v odborném časopise Journal of the American College of Cardiology. Zaměřila se na pacienty, kteří podstoupili ablaci AFib, tedy zákrok, při němž se pomocí tepla nebo chladu ničí srdeční tkáň způsobující nepravidelný srdeční rytmus.

Mohlo by vás zajímat

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina dostala Apple Watch s pokynem, aby si každý den zaznamenala EKG. Další záznamy měli pacienti pořizovat při výskytu příznaků nebo při upozornění hodinek. Tyto EKG záznamy následně na dálku vyhodnocoval klinický tým. Kontrolní skupina byla sledována standardním způsobem, tedy pomocí ambulantních kontrol po 3, 6 a 12 měsících, doplněných o EKG a symptomově řízený Holterův monitoring.

Apple 3D printed Apple Watch Ultra 3 Apple-3D-printed-Apple-Watch-Ultra-3
Apple 3D printed Apple Watch Series 11 titanium case Apple-3D-printed-Apple-Watch-Series-11-titanium-case
Apple Watch Ultra 3 hero 250909 Apple-Watch-Ultra-3-hero-250909
1920 1080 Apple Watch Ultra 1920_1080_Apple_Watch_Ultra
Apple Watch Ultra 3 LsA9 Apple Watch Ultra 3 LsA9
Apple Watch Ultra 3 LsA10 Apple Watch Ultra 3 LsA10
Apple Watch Ultra 3 LsA5 Apple Watch Ultra 3 LsA5
Apple Watch Ultra 3 LsA4 Apple Watch Ultra 3 LsA4
Apple Watch Ultra 3 LsA3 Apple Watch Ultra 3 LsA3
Apple Watch Ultra 3 LsA2 Apple Watch Ultra 3 LsA2
Apple Watch Ultra 3 LsA1 Apple Watch Ultra 3 LsA1
Apple Watch Ultra 3 LsA 22 Apple Watch Ultra 3 LsA 22
1520 794 Apple Watch Ultra titan 1520_794_Apple_Watch_Ultra_titan
Vstoupit do galerie

Po uplynutí tzv. 90denního „blanking“ období byl u pacientů s Apple Watch návrat AFib zachycen dříve než u standardně sledovaných pacientů. Medián do první potvrzené recidivy činil 116 dní oproti 132 dnům. Do konce sledování byla arytmie zjištěna u 52,9 % pacientů ve skupině s hodinkami, zatímco v kontrolní skupině u 34,9 %. Rozdíl byl způsoben zejména lepším záchytem přerušovaných epizod, které bývají při občasných vyšetřeních snadno přehlédnuty. Zajímavé je, že navzdory vyššímu počtu zachycených abnormalit došlo ve skupině s Apple Watch k menšímu počtu neplánovaných hospitalizací. Míra opakovaných ablací přitom byla v obou skupinách podobná.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.