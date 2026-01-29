Zavřít reklamu

ChatGPT vyhodnotilo zdravotní data z Apple Watch. Dopadlo to katastrofálně!

Apple Watch
Tomáš Svoboda
Na začátku roku byla spuštěna nová služba ChatGPT Health, která umí analyzovat zdravotní data z Apple Watch a dalších zařízení. Cílem je využít umělou inteligenci pro hlubší vhled do osobního zdraví. Technologický redaktor Geoffrey A. Fowler z The Washington Post se rozhodl službu otestovat na vlastních datech, která sbírá jeho Apple Watch už více než deset let. Výsledek ho však šokoval – ChatGPT mu udělil hodnocení F (nejhorší možné) za kardiovaskulární zdraví.

Fowler okamžitě propadl panice a vyrazil si zaběhat. Výstup z AI poslal svému praktickému lékaři s dotazem, zda je jeho srdce skutečně v tak špatném stavu. Odpověď byla uklidňující – jeho riziko infarktu je velmi nízké a výstup umělé inteligence byl podle lékaře zavádějící.

AI nepochopila kontext a špatně vyhodnotila údaje

Funkce ChatGPT Health podle všeho nesprávně interpretovala hodnoty VO2 max, které Apple Watch udávají pouze orientačně. Přesnost těchto údajů není lékařská, ale spíše trendová – slouží k porovnávání vývoje v čase, nikoliv k určení zdravotního stavu. Přesto právě na nich ChatGPT postavilo své negativní hodnocení.

Další chybou bylo to, že nepřesnosti v srdečním tepu byly způsobeny výměnou starých Apple Watch za nové – novější senzory měřily jinak, nikoliv hůř. Tuto změnu ale AI nebrala v úvahu a hodnotila data jako reálný pokles kondice.

Nekonzistence a ztráta informací

Fowler se pokusil ověřit konzistenci systému a položil ChatGPT opakovaně stejný dotaz. Jednou dostal známku F, jindy C, pak B. AI si nepamatovala základní informace jako věk, pohlaví nebo aktuální krevní výsledky – i přesto, že k nim měla přístup. Tyto nedostatky ukazují, jak těžké je vytvořit spolehlivou AI pro zdravotní analýzy.

Jak upozorňuje server 9to5Mac, Apple údajně pracuje na vlastní službě Health+ poháněné umělou inteligencí. Právě chyby ChatGPT mohou být varováním, že kvalitní zdravotní AI vyžaduje daleko vyšší důraz na přesnost, konzistenci a kontext.

