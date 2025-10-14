Čeká Apple Intelligence zásadní zlepšení? Apple chystá další nákup AI startupu

Podle informací televize CNBC se společnost Apple blíží k uzavření dohody o akvizici týmu a technologií startupu Prompt AI, který se specializuje na počítačové vidění a umělou inteligenci. Nejde o klasické převzetí celé firmy, ale spíše o tzv. acquihire – tedy akvizici talentů a know-how, nikoli společnosti jako celku. Apple se tímto krokem zřejmě snaží posílit své kapacity v oblasti umělé inteligence, zejména v rozpoznávání obrazu a zpracování vizuálních dat.
Podle zdrojů CNBC vedení společnosti Prompt AI informovalo své zaměstnance o chystané transakci na interní schůzce, která proběhla ve čtvrtek. Zaměstnancům bylo sděleno, že ti, kteří nebudou přijati do Applu, obdrží sníženou kompenzaci a budou vyzváni, aby se ucházeli o volná pracovní místa přímo v Applu. Investoři startupu sice podle informací dostanou určité finanční vyrovnání, avšak „ne v plné výši“, jak přiznali manažeři během setkání. Zaměstnanci byli zároveň požádáni o to, aby až do doby oficiálního oznámení o transakci nezmiňovali Apple ani v rámci osobní komunikace či při hledání nového zaměstnání.
Vlajkovým produktem Promptu je aplikace Seemour, která využívá umělou inteligenci ke zpracování obrazu ze zabezpečovacích kamer. Dokáže rozpoznat konkrétní osoby, domácí mazlíčky, zvířata i různé objekty, vyhodnocovat neobvyklé dění v okolí a odesílat upozornění či textové popisy situací, které se před kamerou odehrály. Uživatelé tak mohou prostřednictvím jednoduchých dotazů zjistit, co se například dělo kolem jejich domu během dne.
Podle CNBC bude aplikace Seemour po akvizici ukončena a uživatelé budou informováni, že jejich data budou smazána a soukromí chráněno. To naznačuje, že Apple má zájem především o samotné technologie a výzkumný tým Promptu, nikoli o udržení jeho stávajících produktů či klientské základny.
Podobné „tiché akvizice“ talentů a technologií se v posledních letech staly poměrně rozšířenou praxí mezi velkými technologickými firmami, které chtějí rychle posílit své týmy v oblasti umělé inteligence a zároveň se vyhnout přísné kontrole regulačních úřadů, zejména americké FTC. Například Microsoft loni zaplatil přibližně 650 milionů dolarů za licencování technologií od společnosti Inflection AI, přičemž zároveň převzal většinu jejích zaměstnanců včetně spoluzakladatele Mustafy Suleymana. Google podobným způsobem integroval část týmu startupu Character.AI v roce 2024 a letos i společnosti Windsurf. Meta investovala do Scale AI a přetáhla jejího CEO Alexandra Wanga i klíčové členy jeho týmu. A Amazon uzavřel obdobnou dohodu se startupem Adept AI.
V případě Applu a Promptu zatím stále není jisté, jak vysoká částka je předmětem dohody, ani zda půjde o přímý nákup duševního vlastnictví, nebo spíše o přechod zaměstnanců pod hlavičku Applu s bonusem pro investory. Jisté však je, že startup Prompt v posledních měsících bojoval s udržitelným obchodním modelem a měl údajně i jiné nabídky – zájem o něj podle CNBC projevily také společnosti xAI a Neuralink, obě ovládané Elonem Muskem.