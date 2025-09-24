Zavřít reklamu

Umělá inteligence na steroidech? V kódu iOS 26.1 se objevil AI standard, která změní vše

Amaya Tomanová
Společnost Apple vydala tento týden vývojářské betaverze připravovaných aktualizací iOS 26.1, iPadOS 26.1 a macOS Tahoe 26.1. V jejich kódu se objevily náznaky, že společnost začíná připravovat podporu pro Model Context Protocol (MCP), což je otevřený standard od Anthropic, který má potenciál stát se základem pro „agentní“ umělou inteligenci v běžných systémech a aplikacích.

Co je MCP?

Model Context Protocol byl představen loni v listopadu a během několika měsíců se stal průmyslovým standardem pro komunikaci mezi AI modely a tradičními platformami. Přirovnává se k tomu, čím je HTTP pro web nebo SMTP pro e-mail – tedy k univerzálnímu rozhraní, které umožňuje propojení napříč systémy. Jeho hlavní myšlenka je jednoduchá: dnešní AI modely sice umí pozoruhodně „uvažovat“, ale zůstávají uzamčené v izolaci od reálných dat. Každý nový zdroj informací vyžaduje vlastní implementaci, což zpomaluje rozvoj skutečně propojených systémů. MCP tento problém řeší tím, že zavádí jednotný, otevřený standard.

Díky tomuto standardu budou moci AI asistenti snáze přistupovat k datovým zdrojům a API – od kalendářů a poznámkových aplikací přes firemní databáze až po profesionální nástroje. Už nyní se k MCP hlásí řada velkých platforem a firem včetně Zapieru, Notionu, Googlu, Figmy, Salesforce, OpenAI nebo samotného Anthropic.

Možné scénáře použití MCP:

  • AI asistent si sám sáhne do vašeho Google Kalendáře nebo Notionu a nabídne personalizovanou pomoc.
  • Claude Code dokáže vygenerovat kompletní webovou aplikaci přímo z Figma návrhu.
  • Firemní chatbot obslouží více databází současně a uživatelům vrátí komplexní analýzu.
  • AI model vytvoří 3D návrh v Blenderu a odešle jej rovnou na 3D tiskárnu.
Propojení s Apple

Podle kódu včera zveřejněných bet má Apple v plánu propojit MCP s frameworkem App Intents. Ten už dnes umožňuje aplikacím vystavovat funkce systému – například pro Siri, Spotlight, widgety, zkratky nebo hardwarová gesta (Action Button na iPhonu, stisk Apple Pencil a další). Pokud tedy Apple skutečně zavede MCP podporu na úrovni App Intents, vývojáři získají možnost vystavit funkce svých aplikací AI modelům mnohem jednodušším způsobem.

Je nicméně nutné podotknout, že současné náznaky v betaverzích ukazují spíše na počáteční, „podpůrný“ kód. Neznamená to tedy, že se MCP v systémech Applu objeví už s vydáním iOS 26.1 nebo macOS Tahoe 26.1. Apple ale zjevně připravuje půdu pro budoucí integraci.

