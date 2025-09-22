Zavřít reklamu

Testování začíná! Apple vydal 1. bety iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 a visionOS 26.1

Jiří Filip
Přestože jsme se vydání veřejné verze iOS 26 a dalších nových OS Applu dočkali teprve před necelým týdnem, kalifornský gigant nelení a před malou chvílí rozjel beta testování dalších verzí těchto systémů. Řeč je konkrétně o 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 a visionOS 26.1, které jsou tak v tuto chvíli dostupné v rámci vývojářského beta testování coby 1. vývojářské bety. Jejich instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, máte-li tedy povolené stahování vývojářských beta verzí.

V tuto chvíli sice nelze říci, co přesně nové bety přináší, nicméně velmi pravděpodobně se bude jednat o kombinaci oprav chyb, které sužují předešlé verze systémů, s novinkami, které se do první veřejné verze systémů nevešly. Pokud se pak v systémech objeví nějaké zásadnější novinky, budeme vás o nich samozřejmě v průběhu zítřejšího dne informovali.

