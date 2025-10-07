Apple opravil otravný problém s Apple Intelligence na iPhonech 17

Apple potichu odstranil problém, který komplikoval život některým majitelům nejnovějších iPhonů. U části uživatelů modelů iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max se totiž objevila chyba, kvůli které nešlo stáhnout potřebné soubory pro spuštění Apple Intelligence, tedy klíčové novinky posledních měsíců. Jak se nyní ukazuje, Apple nasadil opravu na straně serveru, takže žádná aktualizace systému tentokrát nebyla nutná. Funkce se začala znovu zpřístupňovat automaticky, a uživatelé, kteří byli dříve zablokovaní, mohou nyní modely bez problémů stáhnout a nové chytré funkce konečně vyzkoušet.
Zatímco pro většinu majitelů iPhonů šlo o problém, který ani nezaznamenali, pro menší skupinu uživatelů šlo o poměrně nepříjemnou komplikaci. Přeci jen, když Apple tolik sází na umělou inteligenci, její nefunkčnost při startu nového iPhonu působí trochu ironicky. Každopádně teď už je vše v pořádku a Apple Intelligence tak konečně běží tak, jak má. Byť v našich luzích a hájích samozřejmě stále vyžaduje přepnutí do jiného jazyka, přičemž ani poté není k dispozici v takové míře, jako v USA.