Zapomeňte na složité nastavování. iOS 27 udělá zkratky za vás pomocí AI

J. Jiří Filip
Apple podle zdrojů agentury Bloomberg chystá v iOS 27 jednu z nejpraktičtějších AI změn za poslední roky. Tentokrát nejde o vizuální efekty nebo drobné vychytávky, ale o zásah přímo do jádra jedné z nejvíc „power user“ funkcí iPhonu – aplikace Shortcuts nebo chcete-li Zkratky. 

Novinka je jednoduchá na popis, ale zásadní v dopadu. Uživatelé totiž budou moci vytvářet zkratky pomocí přirozeného jazyka. Místo toho, aby člověk ručně skládal jednotlivé akce, podmínky a kroky, prostě jen napíše, co chce, aby iPhone dělal. V rozhraní má být podle Bloombergu připravené pole s otázkou typu „What do you want your shortcut to do?“ a uživatel do něj jen napíše zadání. Například něco jako „po příchodu domů zapni světla, pusť hudbu a nastav tichý režim“. Systém následně automaticky vytvoří hotovou automatizaci, která se rovnou uloží a je okamžitě připravená k použití.

Takto nyní vypadají zratky

To je v kontextu dnešní podoby Shortcuts poměrně velká změna. Dnes jde o nástroj, který je extrémně silný, ale zároveň pro běžné uživatele často nepřehledný a až zbytečně složitý. Právě tahle bariéra má být novým AI systémem prakticky odstraněna. Apple tím de facto otevírá dveře tomu, aby se automatizace na iPhonu stala běžnou součástí používání, ne jen doménou „geeků“. A dává smysl, že to zapadá do širší strategie Apple Intelligence, kde se systém postupně učí reagovat na přirozený jazyk a převádět ho do konkrétních akcí.

Zajímavé je i to, že novinka má být jednou z hlavních ukázek na WWDC keynote, která proběhne 8. června. Dá se tedy čekat, že Apple ji bude prezentovat jako jeden z klíčových kroků k tomu, aby se iPhone stal ještě více „osobním asistentem“, ne jen chytrým telefonem. Snad se tedy této novinky skutečně dočkáme a Zkratky se posunou na nový level. 

