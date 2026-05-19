Zapomeňte na klasické tapety. V iOS 27 je bude tvořit AI na přání

Apple se podle posledních informací agentury Bloomberg chystá v iOS 27 přinést novinku, která na první pohled působí spíš jako drobnost, ale v praxi mohou zásadně změnit to, jak si uživatelé personalizují své iPhony. V systému má totiž konkrétně přibýt možnost generovat vlastní tapety pomocí umělé inteligence.
iOS 27 má podle dostupných informací nabídnout plnohodnotný generátor tapet, který bude stát na nástrojích Apple Intelligence a především na vylepšené aplikaci Image Playground. Ta už dnes slouží pro tvorbu vlastních obrázků a emoji napříč systémem, ale v nové verzi má dostat výrazný upgrade.
Zásadní změnou pak má být kvalita samotných výstupů. Apple totiž interně testuje modely, které dokážou generovat realističtější a detailnější obrázky než současná verze, přičemž právě tyto modely by se měly promítnout do generování tapet. V praxi to znamená, že uživatel si bude moci říct o konkrétní styl, atmosféru nebo téma a iPhone mu během pár sekund nabídne několik návrhů přímo na míru.
Zajímavostí je i propojení s automatizací. iOS 27 má totiž podle stejného zdroje rozšířit práci s AI i do oblasti zkratek. Uživatel by tak mohl jednoduše vytvořit automatizaci, která například změní tapetu podle denní doby, nálady nebo třeba aktuální aktivity. Apple tím pokračuje v trendu, kdy se iPhone postupně mění z „pasivního zařízení“ na něco, co aktivně reaguje na chování uživatele.
Pokud se tyto informace potvrdí, Apple tím výrazně posílí jednu z oblastí, která byla dosud spíš doménou Androidu – tedy hlubší personalizaci systému. Zároveň navíc ukáže, že AI v iOS nemá být jen o psaní textů nebo generování odpovědí, ale i o vizuální stránce celého zařízení. Je ale potřeba dodat, že jde zatím o uniklé, neoficiální informace, které je samozřejmě třeba brát s rezervou. iOS 27 jako takový se totiž oficiálně ukáže až na začátku června.