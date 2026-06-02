Stačí vyfotit účtenku. iOS 27 údajně spočítá, kdo má kolik zaplatit

Apple podle všeho chystá pro iOS 27 další praktickou novinku, která by mohla výrazně usnadnit život každému, kdo pravidelně chodí s přáteli na obědy, večeře nebo jiné společné akce. Podle nového reportu totiž dostane aplikace Peněženka funkci pro automatické rozdělování účtů, a to jen na základě fotografie účtenky.
Pokud se informace potvrdí, celý proces má být překvapivě jednoduchý. Stačí vyfotit účtenku iPhonem, následně přiřadit jednotlivé položky konkrétním lidem a systém sám spočítá, kolik má kdo zaplatit. Do výpočtu se navíc zahrnou nejen ceny položek, ale také daň či spropitné, takže odpadne ruční přepočítávání a zdlouhavé dohady o tom, kdo si objednal co. Výsledkem pak mají být automaticky vytvořené platební požadavky, které bude možné rozeslat ostatním účastníkům. Apple chce novinku propojit se službou Apple Cash, tedy svou platformou pro posílání peněz mezi uživateli. Funkce má být dostupná jak v aplikaci Peněženka, tak přímo ve Zprávách. Počítá se dokonce i s podporou pro Apple Watch.
Na první pohled může jít o drobnost, ve skutečnosti však přesně zapadá do dlouhodobé strategie Applu. Ten se totiž v posledních letech stále více tlačí do oblasti finančních služeb a snaží se z iPhonu vytvořit zařízení, které zvládne nejen komunikaci a zábavu, ale také správu financí či každodenní platby. Novinka by navíc mohla konkurovat různým aplikacím třetích stran, které podobné rozdělování účtů nabízejí už dnes.
Zajímavé je, že nejde o jedinou funkci, která má letos do Peněženky zamířit. Už dříve se objevily informace o tom, že Apple pracuje také na převodu fyzických průkazů či vstupenek do digitální podoby. V praxi by tak například stačilo vyfotit čárový kód permanentky do fitness centra a systém by ji automaticky převedl do Apple Wallet. Pokud jsou úniky správné, čeká aplikaci Peněženka v iOS 27 možná největší vylepšení za poslední roky. A vzhledem k tomu, že WWDC 2026 startuje už příští týden, na oficiální potvrzení si nebudeme muset počkat příliš dlouho.