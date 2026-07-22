Apple bude umět na dálku zablokovat váš iPhone. Má to ale háček

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple už příští týden představí nový program Apple Upgrade, díky kterému si budou moci zákazníci v USA pronajmout iPhone, Mac, iPad nebo Apple Watch formou dlouhodobého leasingu nebo chcete-li měsíčního předplatného. Teď se však ukazuje, že Apple myslí i na situace, kdy zákazník přestane splácet. Kód v iOS 27 totiž odhalil funkci, která by v takovém případě dokázala zařízení výrazně omezit.
Podle analýzy kódu vývojářů spolupracujících s portálem 9to5Mac obsahuje iOS 27 nový systém s pracovním názvem App Managed Features, který umožní financující společnosti nebo leasingovému partnerovi sledovat stav smlouvy. Pokud zákazník přestane platit nebo poruší podmínky pronájmu, může být iPhone automaticky přepnut do tzv. Restricted Mode, tedy omezeného režimu, což ale neznamená, že by se z telefonu stalo nepoužitelné těžítko. Apple chce i v takové situaci ponechat přístup k nejdůležitějším funkcím. K dispozici by měly zůstat například Telefon, Nastavení, Hodiny, Peněženka, App Store, Zdraví, Hesla nebo Lupa. V některých případech mohou fungovat také aplikace, které slouží pro bezpečnost nebo posílají kritická upozornění, například Zprávy či Domácnost. Všechny ostatní aplikace ale mohou být dočasně zablokovány, dokud nebude problém s platbami vyřešen.
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Zajímavé je, že i když bude aplikace zablokovaná, její předplatné se tím automaticky nezruší. Jinými slovy, pokud si například platíte některou službu měsíčně, může vám být dál účtována, přestože se do aplikace nedostanete. Dle mého názoru se tak i tímto Apple pokusí uživatele přimět k uhrazení předplatného za iPhone, potažmo i jiný hardware, protože když tak neučiní, bude přicházet o peníze za předplatná, která nebude schopen využít. Kdy přesně se omezený režim aktivuje, navíc nebude určovat Apple, ale samotná financující společnost podle vlastních pravidel. Součástí systému má být také nová forma aktivačního zámku nazvaná Partner Finance Lock. Ta má zabránit tomu, aby uživatel omezený iPhone vymazal, prodal nebo rozebral na náhradní díly. Přestože je funkce napojená na síť Najít, leasingová společnost díky ní nebude získávat přístup k poloze zařízení. Sloužit má pouze k tomu, aby ochrana zůstala aktivní i po obnovení telefonu do továrního nastavení.
Je nicméně třeba zdůraznit, že se zatím jedná o funkce objevené v betaverzi iOS 27 a Apple je do finální verze systému může ještě upravit. Pokud ale skutečně spustí nový Apple Upgrade už v nejbližších dnech, dává podobné řešení velký smysl. Ostatně podobné mechanismy používají při financování telefonů už dnes někteří mobilní operátoři nebo leasingové společnosti. Apple by je však integroval přímo do iOS, což by celý systém posunulo na úplně jinou úroveň. Pro nás v Evropě, potažmo vlastně všech státech mimo USA se však ve výsledku nic nemění – blokace iPhone na dálku nám totiž logicky nehrozí vzhledem k tomu, že oficiální program pro pronájem využít nepůjde.