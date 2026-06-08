Xbox se vrací ve velkém! Microsoft odhalil nové exkluzivity, Spyra i limitovanou konzoli

Microsoft má za sebou letošní Xbox Games Showcase 2026 a pokud měla tato prezentace dokázat, že Xbox rozhodně neřekl poslední slovo, povedlo se jí to na jedničku. Během zhruba dvou hodin se totiž na hráče sesypala lavina nových her, pokračování zavedených sérií i zcela nových projektů. Vedle toho navíc Microsoft oslavil 25 let značky Xbox stylově, když představil speciální výroční edici konzole Xbox Series X a ovladače inspirované původním Xboxem.
Nové Gears of War i remaster HALO
Největší pozornost na sebe bezpochyby strhl dlouho očekávaný Gears of War: E-Day, který se ukázal vůbec poprvé v hratelné podobě. Microsoft zároveň potvrdil, že spolu s Clockwork Revolution půjde o skutečné konzolové exkluzivity Xboxu, nikoliv pouze časově omezené exkluzivity, jak bývá v posledních letech zvykem.
Velkou radost fanouškům udělal také návrat legendárního dráčka Spyra. Novinka Spyro: A Realm Beyond je prvním zcela novým Spyro titulem po téměř dvaceti letech a podle prvních záběrů se hráči mohou těšit na rozsáhlejší svět, volnější létání i modernější pojetí celé série.
Microsoft dále odhalil nový trailer na Fable, ve kterém se představila herečka Hayley Atwell v roli Isabel. Potvrzeno bylo také datum vydání, které připadá na 23. února 2027. Nové ukázky dostaly i Halo: Campaign Evolved, Minecraft Dungeons II, State of Decay 3 nebo steampunkové RPG Clockwork Revolution.
Příjemným překvapením pak byla nová hra Senua od studia Ninja Theory. Nepůjde o další Hellblade, ale o zcela novou akční adventuru zasazenou do stejného univerza, která má nabídnout výrazně dynamičtější souboje a otevřenější svět.
Silná byla i nabídka partnerských studií. ATLUS konečně oficiálně oznámil Persona 6 a zároveň potvrdil vydání Persona 4 Revival. Fanoušci postapokalyptických her dostali první gameplay trailer z METRO 2039, Team Ninja ukázal Wo Long 2: Wings of Ember a pozornost vzbudilo i pokračování legendární série Crazy Taxi s podtitulem World Tour.
Řada přišla i na „novou“ konzoli
Vedle her se ale hodně mluvilo také o novém hardwaru. Microsoft totiž při příležitosti 25. výročí Xboxu představil limitovanou edici Xbox Series X 25 Limited Edition a ovladač Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Oba produkty sází na průsvitný zelený design inspirovaný úplně prvním Xboxem a už nyní je jasné, že mezi sběrateli půjde o mimořádně žádané kousky. Konzole i ovladač zamíří do prodeje letos v listopadu.
Letošní Xbox Games Showcase tak jasně ukázala, že Microsoft chce v příštích letech výrazně posílit svou pozici. Ať už jde o návrat velkých exkluzivit, oživení legendárních značek nebo nové ambiciózní projekty, Xbox po delší době opět působí dojmem platformy, která má jasný směr a nebojí se investovat do her, kvůli kterým si hráči konzoli pořídí.
Bokem dorazí i DLC do Mafia: Domovina
Zajímavostí navíc je, že letošní herní víkend využili i tvůrci české série Mafia. Přestože se rozšíření neobjevilo přímo během Xbox Games Showcase, bylo oznámeno prakticky ve stejnou dobu v rámci Summer Game Festu, a byla by proto škoda ho nezmínit. Hangar 13 totiž odhalilo placené DLC Muž cti pro nedávno vydanou Mafii: Domovina, které hráče zavede zpět na Sicílii roku 1905 a představí jim mladého Ennia Salieriho, tedy budoucího dona Salieriho známého z původní Mafie. Rozšíření má fungovat jako pomyslný most mezi Domovinou a příběhem první Mafie a dorazí už 14. srpna. Fanoušci série se tak mají rozhodně na co těšit.